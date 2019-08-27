По МАКСимальной шкале

Новый среднемагистральный узкофюзеляжный российский самолет МС-21–300 и российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, беспилотные летательные аппараты, вертолет К-62 в новой конфигурации — вот далеко не весь список новинок, которые презентуют на МАКС-2019 в Жуковском. Организаторы авиасалона обещают и насыщенную деловую программу: впервые МАКС проводится при участии иностранного партнера, а российские авиапредприятия получат возможность пообщаться с крупными заказчиками в рамках «Дня поставщика».

Един в трех экземплярах

Самой значимой частью статической и летной программы нынешнего МАКСа станет блок гражданской, а не военной авиации. «На МАКС-2019 будет представлена вся линейка самолетов Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, с 2018 года входит в госкорпорацию “Ростех”). Основной акцент в этом году будет сделан на гражданских проектах»,— рассказал “Ъ” директор департамента корпоративных коммуникаций ОАК Станислав Зуев.

Главным событием летной и статической программы МАКС-2019 станет демонстрация отечественного пассажирского узкофюзеляжного самолета МС-21–300. Сегодня МС-21 — это полноценный авиалайнер, на который есть почти две сотни заказов. Корпорация «Иркут» привезет в Жуковский сразу три опытных экземпляра самолета МС-21. Один из них заявлен в летной программе выставки, второй будет представлен на общей статической стоянке.

А третий — с пассажирским салоном — будет доступен для просмотра будущим требовательным пассажирам — гостям авиасалона. «Если экстерьер самолета МС-21 хорошо известен, то лайнер с пассажирским салоном будет показан впервые»,— сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам гражданской авиатехники корпорации «Иркут» Кирилл Будаев. Салон нового российского самолета выполнен в двухклассной компоновке, в нем установлены туалетные и кухонные модули, но так как эта машина участвует в программе летных испытаний, на месте последних четырех рядов кресел располагается специальное измерительное оборудование, рассказал он.

Программу SSJ 100 представят два воздушных судна: одно примет участие в летной программе авиасалона, второе будет демонстрироваться на статической стоянке.

На МАКСе будет широко представлена вертолетная тематика. Одним из новых экспонатов, на котором акцентируют внимание публики организаторы авиасалона, является вертолет «Ансат», созданный Казанским вертолетным заводом, где сейчас развивается его серийное производство. Впервые покажут в Жуковском вертолет К-62 в новой конфигурации. «Ансаты» на МАКСе были и раньше, но в нынешнем году машина довольно существенно обновлена и удлинена, оснащена французским двигателем и австрийским редуктором, благодаря чему сократились расходы на ее содержание в эксплуатации.

Великая китайская экспозиция

Новинки для МАКС-2019 приготовили и зарубежные авиастроители. Впервые в России будут демонстрироваться бразильский ближнемагистральный самолет Embraer E-195E2 и швейцарский бизнес-джет Pilatus PC-24.

Прилетит и новый дальнемагистральный Airbus A350–900 с серийным номером MSN002. Это первый авиалайнер, где установлены некоторые технологии Airbus Connected Experience. Как заявил “Ъ” глава российского представительства Airbus Жюльен Франьятт, ряд инновационных элементов «умного» салона впервые продемонстрируют именно в России. По его словам, это важно для Airbus, поскольку «МАКС — уникальная возможность встретиться с игроками отрасли и показать уровень сотрудничества с российскими предприятиями» (см. интервью с ним на этой странице).

В целом в текущем году свою продукцию и услуги будут демонстрировать аэрокосмические предприятия из 32 государств мира. Традиционно огромен интерес к выставке со стороны мировых авиапроизводителей, представителей вооруженных сил и гражданских авиакомпаний. Национальные павильоны сформировали Франция, Германия, Швейцария, Канада, Бельгия, Чехия, Иран и Белоруссия.

Но самую масштабную композицию сформировала Китайская Народная Республика, которая впервые выступает официальным партнером российского авиасалона. «В павильоне площадью 3 тыс. кв. м и примерно 400 кв. м на статической экспозиции (там они покажут натурные образцы беспилотников) разместятся больше 20 компаний из Китая»,— рассказал генеральный директор ОАО «Авиасалон» Александр Левин.

В числе экспонентов будет и крупнейший совместный проект России и Китая — широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929, который на паритетных началах разрабатывается российской ОАК и китайской COMAC. Этот лайнер ранее выставляли только в Шанхае, так что МАКС-2019 является первой зарубежной командировкой нового совместного проекта. В рамках МАКСа запланировано проведение специального российско-китайский форум делового сотрудничества, где китайская делегация расскажет о крупных проектах в авиапроме.

Всего же в авиасалоне участвует более 800 компаний. «Все ведущие зарубежные компании и корпорации подтвердили свое участие в авиасалоне. Это такие компании, как Airbus, Safran Group, Thales, Boeing, Honeywell, Embraer, Rolls-Royce, Leonardo, Breton, BDLI, DLR, BrahMos, CERBA и другие»,— отметили “Ъ” в пресс-службе Минпромторга.

Взлет регионов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как и на прошлом МАКСе, в ходе выставки будет работать площадка для кратких деловых встреч Match Making. Но кроме того, регионы России, в которых сосредоточены авиапромышленные предприятия (Татарстан, Пермский край, Ульяновская и Самарская области и другие), тоже приедут на МАКС большими делегациями. «Коллективная экспозиция авиационных регионов «Сделано в России» — это представление авиационной промышленности России в разрезе территорий, на которых она развивается,— заявили “Ъ” в пресс-службе Минпромторга России.— Посещение экспозиции будет уникальной возможностью ознакомиться с жизнью и работой десятков региональных предприятий, заводов, научных организаций, занятых в сферах самолетостроения и производства космической техники».

В рамках павильона «Сделано в России» под руководством АНО «Межрегиональный авиационный кластер» пройдет мероприятие под названием «День поставщика авиастроительных предприятий». «Это будет мероприятие по решению проблем крупных предприятий авиаотрасли. Проблемы, о которых идет речь, связаны с действующими санкциями, связанными с поставками комплектующих, сырья и материалов»,— рассказал глава АНО «Межрегиональный авиационный кластер» Денис Барышников.

«День поставщика» призван стать своего рода демонстрацией возможностей российской авиапромышленности перед крупными корпорациями. «В финальном изделии, самолете вертолете или двигателе, увеличилась доля работ, выполняемых в кооперации со сторонними поставщиками. На МАКС-2019 компании, желающие выйти на этот рынок в качестве подрядчика, смогут ознакомиться с требованиями крупных корпораций»,— отмечает Олег Пантелеев.

Опрошенные “Ъ” представители регионов высоко оценивают потенциал будущей деловой программы авиасалона. По словам первого заместителя министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, местный завод «Машиностроитель» подпишет договор целевого займа с Фондом развития промышленности на 377 млн руб. Этот проект направлен на создание серийного производства узлов модифицированной конструкции для двигателей установки ПД-14. «На сегодня доля присутствия на отечественном рынке иностранных производителей доходит до 90%. После реализации нашего проекта и выхода на рынок самолетов МС-21с двигательными установками ПД-14 будет замещено 35% импорта»,— рассказала “Ъ” госпожа Дегтярева.

Деловые авиаторы

Большой интерес авиасалон в Жуковском вызывает у представителей особого сегмента рынка — операторов деловой авиации. «МАКС для нас, как специалистов деловой авиации, регулярная история. Это хорошая возможность встретиться с представителями производителей самолетов и вертолетов, узнать напрямую и детально информацию о представленных новинках,— говорит Кирилл Лагерев, соучредитель компании деловой авиации “Ваш чартер”.— Для нас важно поддерживать диалог и с производителями Airbus и Boeing, и с российскими бизнес-структурами».

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) для таких авиакомпаний представит в Жуковском уникальную модель сверхзвукового делового самолета. Она обладает оптимизированной конфигурацией, позволяющей одновременно обеспечить снижение уровня звукового удара и повысить топливную эффективность. «Крейсерская скорость будущего сверхзвукового делового самолета будет соответствовать числу Маха М~1,6–1,8 при дальности полета 7500–8000 км. Ее с запасом хватит для перелетов Москва—Нью-Йорк и Москва—Хабаровск при вдвое меньшем времени по сравнению с дозвуковыми лайнерами. При этом громкость звукового удара может составить 65–70 дБ, что соответствует шуму мегаполиса»,— рассказал “Ъ” генеральный директор ЦАГИ член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

Стенды без пилота

Значительной частью МАКС-2019 станут беспилотные летательные аппараты. «Впервые на авиасалоне представлен единый павильон, объединяющий два направления — авиацию общего назначения и беспилотные воздушные суда. Обе программы будут подкреплены серьезной деловой составляющей, а на статической стоянке вокруг павильона будут представлены натурные образцы воздушных судов»,— рассказали “Ъ” в пресс-службе Минпромторга РФ.

В специальном тематическом разделе, организаторами которого выступят ОАО «Авиасалон» и ассоциация «Аэронет», выставят еще одну разработку ЦАГИ — транспортный беспилотник вертикального взлета и посадки вентиляторного типа. Как рассказали “Ъ” в ЦАГИ, такой аппарат обеспечит транспортную доступность регионов с неразвитой аэродромной сетью, может использоваться на объектах нефтегазового комплекса, геологоразведки и энергетики, морского флота. Он малогабаритный и может эксплуатироваться в сложных метеоусловиях, а также взлетать и садиться на ограниченные площадки.

Организаторы выставки уверены, что на следующем авиасалоне экспозиция беспилотников будет расширена. «С учетом того, какими темпами растет рынок услуг, оказываемых с применением беспилотных систем, выделение этого направления в рамках выставочной программы безусловно оправданно»,— считает глава «Авиасалона» Александр Левин.

Воздушный поединок

Демонстрационная программа МАКСа в 2019 году будет весьма масштабной. По словам Александра Левина, заявлено участие 210 воздушных судов: от новейших лайнеров, только проходящих летные испытания, до исторических машин. В воздух поднимутся новинки и все актуальные гражданские модели отечественных производителей, среди которых главным событием 2019 года станет летный показ самолета МС-21–300. А высший пилотаж традиционно продемонстрируют пилоты воздушно-космических сил России.

«Для любителей авиации мы подготовили беспрецедентную программу полетов, которая включает в себя выступления десяти пилотажных групп. Самое активное участие принимают воздушно-космические силы России, которые будут представлены авиационными группами высшего пилотажа “Русские витязи”, “Стрижи”, “Соколы России” и “Беркуты”»,— говорит Александр Левин. Кроме того, летной программой запланирована демонстрация двух Су-30СМ авиации ВМФ с имитацией воздушного боя.

В небе Жуковского свое мастерство продемонстрируют спортивные летчики уже знакомых гостям МАКСа пилотажных групп «Русь», «Первый полет», «Колибри», Baltic Bees Jet Team, а пилотажные группы «Реакторы» на самолетах L-29 и ANBO на Як-50 будут показывать свои умения в Жуковском впервые. «Еще одна новинка — проведение соревнований по высшему пилотажу на поршневых спортивных самолетах. Посетители салона смогут погрузиться в захватывающую атмосферу спортивного поединка, в ходе которого спортсмены будут сражаться за приз “Кубок МАКС”»,— рассказал исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Анна Героева