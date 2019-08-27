Рубль высоты

Расходная часть бюджета авиасалона МАКС в 2019 увеличилась на 2% по сравнению с мероприятием двухлетней давности, но цены на входные билеты не поднялись. «МАКС — это не только привлечение участников и партнеров, это постоянное развитие и поддержание в должном состоянии инфраструктуры. Мы столкнулись с ростом коммунальных затрат, увеличением издержек по другим статьям расходов. Проведенная оптимизация позволила удержать бюджет на уровне 2017 года»,— рассказал “Ъ” исполнительный директор авиасалона в Жуковском Александр Левин. По его словам, в выигрыше оказались гости выставки: благодаря строгому контролю затрат организаторы смогли предложить билеты в предварительной продаже по ценам позапрошлого года.

Стоимость разовых входных билетов в дни массового посещения зависит от категории билета, выбранного дня посещения и даты приобретения. Например, билеты на пятницу, 30 августа, и воскресенье, 1 сентября, стоят по 800 руб. в предварительной продаже и по 1 тыс. руб., если купить после 25 августа. Цены на билеты на субботу, 31 августа, стартуют с отметки 900 руб., и эта цена была пересмотрена 1 августа (до того билеты на субботу стоили те же 800 руб.).

Рост цен связан с ажиотажным спросом на субботу, хотя ранее в предварительной продаже билеты на эти дни действительно стоили от 700 руб., то есть по ценам 2017 года. Можно выбрать билет, который действует в любой из дней с пятницы по воскресенье, но он стоит 1100 руб.

Предусмотрены и льготные билеты по 500 руб., их можно приобрести непосредственно около выставочного комплекса при предъявлении документов, подтверждающих право на льготы. Для деловых посетителей разовый билет стоит 2800 руб. в предварительной продаже и 3000 руб. с 26 августа.

Несмотря на слухи о переносе МАКСа на территорию парка «Патриот», и в этот раз, и в следующий через два года авиасалон будет проходить в Жуковском. От железнодорожной платформы Отдых до выставочного комплекса курсируют бесплатные автобусы. С пятницы по воскресенье бесплатные автобусы для посетителей будут ходить и от платформы 42-й километр.

На автомобиле можно доехать до выставочного комплекса при наличии автопропуска (стоимость от 2500 руб., разовый талон), без которого въезд в Жуковский будет ограничен, но права прохода на выставку он не дает. Для тех, кто решит отправиться на МАКС на автомобиле, с пятницы по воскресенье будет действовать перехватывающая парковка на недействующем аэродроме Быково, откуда будет курсировать бесплатный шаттл до выставочного комплекса. Всего около аэродрома будет создано около 20 тыс. парковочных мест, в том числе 12 тыс.— на аэродроме Быково.

Добраться до МАКСа можно будет и по воздуху. Впервые в истории авиасалона в период проведения мероприятия будет организовано вертолетное сообщение между хелипарком «Подушкино» и выставочным комплексом. Стоимость билета стартует от 22 тыс. руб.

Анна Героева