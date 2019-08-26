Названа дата включения «умных светофоров» после ремонта в Воронеже

Система «умных светофоров» Artemis в Воронеже, ранее отключенная на ремонт, должна заработать с 1 сентября. Об этом сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на мэрию. Подрядчик ранее не оцинковал фермы, на которые крепятся датчики движения, хотя это было предусмотрено госконтрактом. Сейчас он завершает устранение недоработок.

Напомним, контракт на установку системы на 56 млн руб. был заключен с ООО «ТехноНиппон» в декабре 2017 года. За отсутствие антикоррозионного покрытия мэрия не доплатила исполнителю 15 млн руб. и взыскала с него 500 тыс. руб. штрафа. Система была отключена для оцинковки ферм весной 2019 года.

В середине августа также стало известно, что управление СКР по Воронежской области проводит доследственную проверку работы директора МБУ «Центр организации дорожного движения» Юрия Трофимова, который курировал проект «умных светофоров». По данным собеседника “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, рассматриваются именно возможные махинации с подрядами на установку системы. С 13 августа господин Трофимов уволился с занимаемой должности.

После запуска системы «умных светофоров» на одной из самых загруженных улиц Воронежа — Московском проспекте — удалось уменьшить время задержки автомобилей на подъездах к светофорам на 28%. Об этом ранее сообщил представитель реализовавшей проект японской Kyosan Electric. В будущем местные власти рассчитывают на установку подобных систем на улице 20-летия Октября (со стыковкой к существующей системе), а также на улицах Димитрова и Брусилова в центре левобережной части города.

Сергей Калашников