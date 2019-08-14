Ответственный за «умные светофоры» воронежский чиновник уволился после проверки ФСБ

Управление СКР по Воронежской области проводит доследственную проверку по факту сообщения о совершении коррупционного преступления директором МБУ «Центр организации дорожного движения» Юрием Трофимовым, сообщили в ведомстве. В основу проверки легли материалы регионального УФСБ. О каком составе преступления может идти речь, следствие пока не раскрывает. По данным собеседника “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, рассматриваются возможные махинации с подрядами на установку системы «умных светофоров» в областном центре. С 13 августа господин Трофимов уволился с занимаемой должности.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в мэрии, глава Воронежа Вадим Кстенин поручил оказать правоохранителям полное содействие: «У города есть претензии к работе МБУ “ЦОДД”, и речь идет не только о финансовой дисциплине, но и о выполнении простых обязанностей по содержанию дорожных знаков, по опиловке деревьев, мешающих обзору светофоров».

Подробнее о проекте «умных светофоров» – в интервью замминистра строительства и ЖКХ РФ Андреем Чибисом “Ъ-Черноземье” «Городская инфраструктура может быть технологичной».

Андрей Прах