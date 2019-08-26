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На дебиторку «Новоросстали» не нашлось покупателей

Торги по реализации дебиторской задолженности ООО «Новороссталь» признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. На аукцион были выставлены права требования банкрота к ООО «ЮгФинСервис» в размере 1,1 млрд руб.; к ООО «Интеград» в размере 8,66 млн руб.; к ЗАО «Мостовской мясокомбинат» в размере 9,8 млн руб.; к ООО «Новнефтегазстрой» в размере 234 637,82 руб. и к ООО «ЮСТК-ТБО» в размере 4,78 млн руб. Дебиторку планировалось продать за 18,6 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссталь» зарегистрировано в августе 2000 года в Анапе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании является Иван Чаус. Чистый убыток компании в 2017 году составил 7,7 млн руб. ООО «ЮгФинСервис» зарегистрировано в феврале 2009 года, основной вид деятельности — оказание финансовых услуг. Руководитель и бенефициар — Екатерина Моисеева. Чистый убыток компании в 2016 году составил 26,5 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с заявлением о признании ООО «Новороссталь» банкротом в июне 2018 года обратилось ПАО «Крайинвестбанк». Кредитор заявил требования в размере 1,2 млрд руб., настаивал на банкротстве и ходатайствовал о введении процедуры наблюдения. Арбитражный суд Краснодарского края признал должника банкротом, постановил перейти на упрощенную процедуру ликвидации должника и открыть конкурсное производство.

Дмитрий Михеенко


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