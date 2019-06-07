Миллиард за полцены

Управляющий ООО «Новороссталь» Виктор Рыбаченко объявил о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности компании к ООО «ЮгФинСервис» стоимостью 1,1 млрд руб. и еще к четырем компаниям на общую сумму 18,6 млн руб. ООО «Новороссталь» было признано банкротом в июне 2018 года. Эксперты считают, что шансы продажи прав требований компании невысоки из-за вероятности купить неликвид. Кроме того, ООО «ЮгФинСервис» также находится в стадии банкротства.



ООО «Лига-Инвест» по поручению конкурсного управляющего ООО «Новороссталь» Виктора Рыбаченко объявило о проведении торгов по продаже дебиторской задолженности банкротного предприятия стоимостью 1,1 млрд руб. Речь идет о праве требования ООО «Новороссталь» к ООО «ЮгФинСервис». При этом в отношении самого «ЮгФинСервиса» в октябре 2017 года введена процедура наблюдения. В декабре 2018 года ООО «Новороссталь» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «ЮгФинСервис» банкротом.

Кроме того, на аукцион выставили дебиторскую задолженность к ООО «Интеград» (8,6 млн руб.), ЗАО «Мостовской мясокомбинат» (9,8 млн руб.), ООО «Новнефтегазстрой» (234,6 тыс. руб.) и ООО «ЮСТК-ТБО» (4,78 тыс. руб.). Начальная цена лота составляет 503 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Новороссталь» зарегистрировано в августе 2000 года в Анапе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Бенефициаром компании является Иван Чаус. Чистый убыток компании в 2017 году составил 7,7 млн руб. ООО «ЮгФинСервис» зарегистрировано в феврале 2009 года, основной вид деятельности — оказание финансовых услуг. Руководитель и бенефициар — Екатерина Моисеева. Чистый убыток компании в 2016 году составил 26,5 млн руб.

С заявлением о признании ООО «Новороссталь» банкротом в июне 2018 года обратилось ПАО «Крайинвестбанк». Кредитор заявил требования в размере 1,2 млрд руб., настаивал на банкротстве и ходатайствовал о введении процедуры наблюдения. Арбитражный суд Краснодарского края признал должника банкротом, постановил перейти на упрощенную процедуру ликвидации должника и открыть конкурсное производство в отношении ООО «Новороссталь» сроком шесть месяцев.

По словам аналитика ИК «Фридом Финанс» Анастасии Сосновой, проблема реализации дебиторской задолженности на торгах связана со сложностями возврата. «На практике обычно взыскивается в досудебном и судебном порядках около 50% задолженности. Но есть специальные организации, для которых покупка дебиторки — прибыльный бизнес. Для них главное — предложенная цена»,— сказала госпожа Соснова.

Гендиректор консалтингового агентства «Советник» Максим Орешин подтверждает, что шанс продать с торгов неликвидную или «мертвую» дебиторку действительно невысок. «Часто это долги, взыскать которые не удастся ни при каких обстоятельствах. Этому может послужить банкротство фирмы-должника, ликвидация или же истечение срока давности. Долгов, которые действительно можно взыскать, на аукционах не более 10% от общего числа. А это значит, что вероятность наткнуться на нереальную к взысканию задолженность практически стремится к 90%. Необходим тщательный анализ, прежде чем принять решение о приобретении»,— пояснил эксперт.

Елена Рыжкова