Второй тур выборов президента Абхазии состоится 8 сентября

Глава Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия сообщил «Интерфаксу», что второй тур президентских выборов состоится 8 сентября. Он уточнил, что, по предварительным данным, во второй тур вышли действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.

Как сообщалось ранее после подсчета 97% голосов, господин Квициния набрал 24,61%. За действующего президента проголосовали 26,58%. Всего в выборах участвовало девять кандидатов. Необходимость проведения второго тура объясняется тем, что никому из них не удалось набрать более половины голосов избирателей.

Подробнее о выборах в Абхазии — в публикации “Ъ” «Апсны о будущем».