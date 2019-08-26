Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба лидерует на выборах главы страны, сообщил ТАСС. Второе место занимает экс-министр иностранных дел Олег Аршба.

Господин Хаджимба набрал 26,58% голосов избирателей плсде обработки данных с 97% участнов — 150 из 154. Господин Аршба набрал 24,86%, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — 24,61%. ЦИК страны не озвучивал предварительные итоги голосования.

Для победы кандидату нужно набрать больше половины голос от числа тех, кто пришел на выборы По словам главы ЦИК республики Тамаза Гогии, предварительные итоги голосования будут озвучены не ранее с 10:00 (совпадает с московским) понедельника.

Подробнее о выборах в Абхазии — в публикации “Ъ” «Апсны о будущем».