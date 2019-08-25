В Абхазии проходят выборы президента

В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка. Они будут работать до 20:00 по местному времени (19:00 мск).

В этом году в выборах участвуют рекордное число кандидатов — девять. В их числе: действующий президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, депутат парламента Алмас Джопуа, бывший вице-премьер Шамиль Адзынба, экс-глава МВД Леонид Дзапшба, бывший замминистра иностранных дел Олег Аршба, экс-председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба, преподаватель Абхазского Госуниверситета Артур Анкваб, бизнесмен Астамур Какалия.

Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если никому из участников президентской гонки этого сделать не удастся, через две недели организуют повторное голосование. В нем должны принять участие два кандидата, набравшие больше всего голосов.

Подробнее о ситуации в Абхазии — в публикации “Ъ” «Апсны о будущем».