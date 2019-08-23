Апсны о будущем

В Абхазии завершилась кампания по выборам президента — одна из самых непредсказуемых в истории частично признанной республики. После едва не разразившегося политического кризиса, связанного с болезнью основного оппозиционного кандидата Аслана Бжании и его добровольным выходом из гонки, расклад сил заметно изменился. Хотя фаворитом воскресного голосования считается действующий президент Рауль Хаджимба, шансы, по мнению экспертов, есть и у оппозиции. Пока ясно одно: кто бы ни победил, внешняя политика в отношении России и Грузии останется неизменной.

Согласно решению ЦИК Абхазии, со 2 по 21 августа кандидатам в президенты и вице-президенты, которые традиционно избираются тандемом, было предоставлено бесплатное время на телевидении. А в пятницу состоялись дебаты участников гонки. Однако, как считает, в частности, кандидат в президенты Астамур Какалия, двух с половиной недель оказалось совершенно недостаточно для того, чтобы познакомить избирателей с программами претендентов на избрание. Если в предыдущие годы участников предвыборной гонки было не больше пяти, то в этот раз их рекордное число — девять.

По мнению первого зампреда думского комитета по делам СНГ Константина Затулина, наибольшей поддержкой избирателей среди кандидатов пользуются действующий президент Рауль Хаджимба, председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, бизнесмен Астамур Тарба и бывший заместитель министра иностранных дел Олег Аршба. Авторитетные социологические службы данных о поддержке кандидатов при этом не предоставляют.

Как дал понять в разговоре с “Ъ” депутат абхазского парламента Омар Джинджолия, соцопросы были, но их результаты засекречены. «Шансы на победу есть у всех. Это Абхазия, непредсказуемая страна»,— сказал он.

До недавнего времени кандидатов было даже больше — десять. Но 20 августа ЦИК аннулировал регистрацию Астамура Отырбы. Такое решение было принято после того, как кандидат в вице-президенты Давид Дасания, который выдвигался в паре с господином Отырбой, отказался баллотироваться. «С выборов я ушел в знак протеста против системы,— прокомментировал он решение на странице в Facebook.— Хочу особо отметить, что эти выборы по всем параметрам будут самыми фальшивыми, нечестными и несправедливыми за всю историю Абхазии. В зависимости от того, кто на них одержит победу, в стране могут начаться конфликты между представителями электората и власти».

В мае подобного конфликта едва удалось избежать. Тогда произошел инцидент, поставивший выборы под угрозу срыва: основной оппозиционный кандидат Аслан Бжания, который мог составить серьезную конкуренцию нынешнему президенту Раулю Хаджимбе, решившему баллотироваться на второй срок, заболел. Его доставили сначала в местную клинику, а затем обследовали на территории РФ, где пациенту диагностировали пищевое отравление. После дополнительного обследования в Мюнхене по Абхазии поползли слухи о возможном покушении на лидера оппозиции: в крови политика обнаружили ртуть и кадмий. «Аслан Бжания раньше никогда не жаловался на здоровье. Он был лидером оппозиции, и его называли одним из двух фаворитов президентской гонки»,— заметил в разговоре с “Ъ” старший научный сотрудник центра изучения Кавказа МГИМО Вадим Муханов. В ходе президентской гонки 2014 года Аслан Бжания составил достойную конкуренцию Раулю Хаджимбе, набрав 35,9% голосов. За нынешнего президента пять лет назад проголосовали 50,6% избирателей.

В течение нескольких дней после происшествия протестующие перекрывали в Абхазии трассы, собирались на митинги у здания парламента и требовали отставки президента. Главное требование оппозиции — перенести выборы с 21 июля на осень, вплоть до выздоровления Аслана Бжании,— парламент так и не удовлетворил. Позднее, однако, удалось достичь консенсуса, и голосование было сдвинуто на 25 августа. Несмотря на значительную поддержку со стороны общественности, господин Бжания все же отказался от участия в выборах по состоянию здоровья и призвал избирателей поддержать другого оппозиционного кандидата — Алхаса Квицинию. Однако шансов стать серьезным конкурентом действующему президенту у господина Квицинии меньше, чем у Аслана Бжании, считает Константин Затулин: «Квициния начал свою кампанию с нуля, и это не может не сказываться на его рейтинге».

В своем выборе абхазские избиратели руководствуются не столько политическими программами участников, сколько «персональными симпатиями», дал понять “Ъ” Вадим Муханов.

Как заметил перед своим прошлым президентским сроком Рауль Хаджимба, программы кандидатов «схожи, как лица близнецов». Вероятно, под этим он имел в виду, что практически каждый политик обещает одно и то же. «При этом сформулированная программа есть лишь у Алхаса Квицинии. У всех остальных их нет вообще — они не опубликованы, мы их не читали»,— сказал “Ъ” Омар Джинджолия. Борьба с коррупцией и криминалом, необходимость реформ — первоочередные задачи, которые обещают решить все кандидаты.

Основные разногласия между политиками возникают в методах решения проблем страны. Так, тандем Олега Аршбы и Олега Барцица, на стороне которых выступает предыдущий президент Абхазии Александр Анкваб, обвиняемый в причастности к коррупционным схемам в связи с подписанными им нефтяными контрактами, обещает развивать новые отрасли экономики. «Под проекты разработки полезных ископаемых нужно привлечь серьезных иностранных инвесторов»,— заявил в ходе кампании господин Барциц. Действующий президент же, чтобы решить проблемы государства, перед первым своим сроком обещал провести конституционную реформу, что ему, однако, не удалось. На этих выборах он делает акцент на погашенных им в ходе президентского правления международных долгах, а также на недавнем признании государства Сирией. Среди других вопросов, обсуждаемых кандидатами,— распределение средств, получаемых в качестве финансовой помощи от России, законность и эффективность расходования этих средств, а также приоритетность инвестирования в ту или иную отрасль.

Напомним, бюджет республики на 95% зависит от прямых российских дотаций, составивших за последние десять лет около 30 млрд руб. В пятницу правительство Абхазии одобрило проект протокола к российско-абхазскому соглашению о софинансировании зарплат бюджетников, в рамках которого Москва выделит республике в 2020 году более 1 млрд руб. Кроме того, было объявлено, что РФ профинансирует модернизацию армии Абхазии.

Между тем внешнеполитическая тема на этих выборах не превалирует, поскольку по вопросу взаимоотношений с двумя соседями — Россией и Грузией — между кандидатами разногласий нет. Грузия остается непримиримым врагом для каждого кандидата, а Россия — важнейшим стратегическим партнером. Господин Затулин заверил “Ъ”: Рауль Хаджимба, которого Москва поддерживала на выборах не только 2014-го, но и 2004 года, «пользуется доверием российской власти». В начале августа, в преддверии 11-й годовщины признания Россией независимости Абхазии, господин Хаджимба в очередной раз встретился в Москве с Владимиром Путиным. В ходе встречи президент РФ прокомментировал и предстоящие выборы в республике, выразив надежду на то, что «они пройдут в строгом соответствии с демократическими принципами и будут способствовать стабильному развитию экономической составляющей».

В Тбилиси же не ожидают от выборов в бывшей автономии ничего нового. В офисе государственного министра по примирению и гражданскому равноправию Кетеван Цихелашвили сообщили “Ъ”, что глава ведомства сделает официальное заявление позже, но в любом случае грузинские власти «не намерены считать легитимными выборы, которые проводятся в условиях продолжающихся этнических чисток грузинского населения».

А предшественник госпожи Цихелашвили на посту госминистра Паата Закареишвили посетовал в разговоре с “Ъ”, что в треугольнике Москва—Сухуми—Тбилиси отсутствует одна из трех сторон.

«Есть диалог между Москвой и Тбилиси, есть диалог между Москвой и Сухуми, но нет никаких переговоров между Тбилиси и Сухуми»,— описал он ситуацию.





По информации собеседника “Ъ”, хотя отношения между РФ и Абхазией сейчас предсказуемы, есть определенные разногласия. Так, все кандидаты в президенты (включая действующего лидера Рауля Хаджимбу) отказываются идти на компромисс по двум важным для РФ вопросам: о снятии запрета на куплю-продажу недвижимости, в том числе земли и жилья, а также прокладке транскавказской магистрали из западной части Северного Кавказа к Черноморскому побережью, через Кодорское ущелье Абхазии. «Но нежелание абхазских властей согласиться с этими проектами не особо повлияет на отношение Москвы к Абхазии»,— уверен Паата Закареишвили.

Марина Коваленко; Георгий Двали, Тбилиси