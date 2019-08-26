Аферу облегчило признание

Калининский райсуд Чебоксар признал экс-гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летнюю Светлану Романову виновной в мошенническом хищении 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив ее к одному году колонии общего режима. Госпожа Романова, как установил суд, совершила хищение вместе с фактическим владельцем ООО — бывшим заместителем генерального директора корпорации «Уралвагонзавод» Семеном Млодиком, осужденным в 2015 году. Женщина более шести с половиной лет скрывалась от следствия и была задержана в подмосковном Красногорске лишь в этом году. Суд посчитал ее исполнительницей аферы.

Уголовное дело в отношении Светланы Романовой региональным следственным управлением СКР было выделено в отдельное производство из материалов расследования в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» (предприятие входило в концерн «Тракторные заводы») Семена Млодика. Через три месяца после задержания госпожи Романовой следствие по ее делу было завершено, в июне она предстала перед судом.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, Семен Млодик был знаком со Светланой Романовой со времен совместной работы в середине 90-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». В июне 2006 года Светлана Романова, вступив в сговор с Семеном Млодиком, возглавлявшим «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним многоходовую аферу с хищением 273 млн руб. Для этого использовалось подконтрольное господину Млодику «РЖДС-регион», возглавляемое госпожой Романовой, а также аффилированная с ним фирма-однодневка ООО «Илиант» и белгородское ООО «Промсервис-Вагон».

Госпожа Романова под запланированное хищение 14 июня 2006 года выпустила в Москве 221 не обеспеченный активами вексель «РЖДС-региона».

За них по указанию господина Млодика структурные подразделения концерна «Тракторные заводы» и подконтрольные концерну частные компании перечислили на расчетный счет «РЖДС-региона» в московском филиале АКБ «Вятич» 1,05 млрд руб. Госпожа Романова оформила поступившие средства в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Илиант». Данная фирма-однодневка, в свою очередь, перенаправила полученные 1,05 млрд руб. под видом займа «Промсервис-Вагону». На эти деньги «Промсервис-Вагон» приобрел 26% акций ЗАО «Промтрактор-Вагон». Их обладателем и стал Семен Млодик.

После этого подконтрольные концерну частные московские компании по указанию господина Млодика заключили с «РЖДС-регионом» договоры переуступки права требования. Однако по ним были погашены лишь 777 млн руб. задолженности «РЖДС-региона» за неликвидные векселя, а 273 млн руб. господа Млодик и Романова, как установил суд, в итоге похитили у «Промтрактор-Вагона».

Семен Млодик после реализации аферы и увольнения из концерна вошел в состав участников ООО «РЖДС-регион» с максимальной долей, став владельцем компании. Затем он вместе со Светланой Романовой, уже выведя активы из ООО «РЖДС-регион», оформил документы о том, что якобы продал это ООО неоднократно судимому, страдающему алкоголизмом и ведущему бродяжнический образ жизни гражданину. Тот скончался от чрезмерного употребления алкоголя еще до начала расследования.

Как уже рассказывал “Ъ”, Семен Млодик 10 июня 2015 года был признан тем же Калининским райсудом Чебоксар виновным в мошенническом хищении и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Отметим, что в ходе следствия и суда он не признал своей вины, утверждая, что никакого хищения не совершал.

В отличие от него Светлана Романова не отрицала своей причастности к инкриминируемому ей преступлению, но заявляла, что была лишь его исполнительницей.

Гособвинитель Евгения Егорова в ходе прений потребовала для подсудимой три с половиной года колонии общего режима. Судья Алсу Лысенина с учетом признания вины Светланой Романовой назначила ей год заключения. Когда конвой, надев на госпожу Романову наручники, выводил ее из зала, женщина не выглядела слишком удрученной.

Олег Ерусланов, Чебоксары