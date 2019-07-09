Бывший гендиректор не стала спорить со следствием

В Калининском райсуде Чебоксар начался судебный процесс по резонансному уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летней Светланы Романовой. Она обвиняется в хищении 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон». Экс-глава этой компании Семен Млодик был осужден в 2015 году, а госпожа Романова несколько лет скрывалась от следствия. На сегодняшнем заседании суда она заявила, что признает свою вину в инкриминируемом ей преступлении.

Уголовное дело в отношении Светланы Романовой следственным управлением СКР по Чувашии было выделено в отдельное производство из материалов расследования в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика, поскольку осенью 2012 года она скрылась от следствия. Ее задержали в подмосковном Красногорске лишь в марте 2019 года, а затем этапировали в Чебоксары для следственных действий. Дело Романовой было передано в суд 20 июня 2019 года.

Согласно зачитанному на сегодняшнем заседании суда обвинительному заключению, Семен Млодик был знаком со Светланой Романовой со времен совместной работы в середине 1990-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». Фигурантка, по данным обвинения, в июне 2006 года, вступив в сговор с Семеном Млодиком, являвшимся председателем совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним аферу с хищением 273 млн руб. у этой компании через подконтрольное Млодику ООО «РЖДС-регион», возглавляемое Романовой, а также аффилированные с ним фирму-однодневку ООО «Илиант» и белгородское ООО «Промсервис-Вагон».

Светлана Романова под запланированное хищение выпустила в Москве 14 июня 2006 года 221 неликвидный и не обеспеченный активами вексель возглавляемого ею «РЖДС-регион», за которые по указанию Млодика структурные подразделения концерна «Тракторные заводы» и подконтрольные концерну частные компании перечислили на расчетный счет «РЖДС-регион» в московском филиале АКБ «Вятич» 1,05 млрд руб.

Романова по указанию Млодика оформила эти деньги в качестве добавочного капитала в не осуществлявшее в тот момент никакой финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное Млодику ООО «Илиант».

Эта фирма-однодневка, в свою очередь, перенаправила полученные 1 млрд 50 млн руб. под видом займа также подконтрольному Млодику через аффилированных лиц Белгородскому ООО «Промсервис-Вагон». Данная компания на эти деньги приобрела 26% акций ЗАО «Промтрактор-Вагон». Их обладателем стал Семен Млодик.

После этого подконтрольные концерну частные московские компании по указанию Млодика заключили с «РЖДС-регион» договора переуступки права требования. Однако по ним были погашены лишь 777 млн руб. задолженности «РЖДС-региона» за неликвидные векселя, а 273 млн руб. Млодик и Романова, как считает следствие, похитили у «Промтрактор-Вагона».

По данным следствия, Семен Млодик после реализации аферы и увольнения из концерна вошел в состав участников ООО «РЖДС-регион» с максимальной долей, став владельцем компании. Затем он вместе со Светланой Романовой, уже выведя активы из ООО «РЖДС-регион», оформил документы о том, что якобы продал ООО «РЖДС-регион» многократно ранее судимому, страдающему алкоголизмом и ведущему бродяжнический образ жизни гражданину. Тот скончался от чрезмерного употребления алкоголя еще до начала расследования.

Семен Млодик в ходе суда и следствия не признал своей вины, заявляя, что «никакого хищения не совершал».

Тем не менее 10 июня 2015 года он был признан тем же Калининским райсудом Чебоксар виновным в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Он и его адвокаты пытались обжаловать приговор райсуда в вышестоящих судебных инстанциях, однако безуспешно.

В ходе следствия Светлана Романова не стала отрицать своей причастности к преступлению и дала следствию признательные показания. На сегодняшнем заседании суда она заявила, что обвинения ей понятны, и признала свою вину.

Олег Ерусланов, Чебоксары