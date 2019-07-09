Бывший гендиректор не стала спорить со следствием

В Калининском райсуде Чебоксар начался судебный процесс по резонансному уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ООО «РЖДС-регион» 63-летней Светланы Романовой. Она обвиняется в хищении 273 млн руб. у ЗАО «Промтрактор-Вагон». Экс-глава этой компании Семен Млодик был осужден в 2015 году, а госпожа Романова несколько лет скрывалась от следствия. На сегодняшнем заседании суда она заявила, что признает свою вину в инкриминируемом ей преступлении.
Уголовное дело в отношении Светланы Романовой следственным управлением СКР по Чувашии было выделено в отдельное производство из материалов расследования в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика, поскольку осенью 2012 года она скрылась от следствия. Ее задержали в подмосковном Красногорске лишь в марте 2019 года, а затем этапировали в Чебоксары для следственных действий. Дело Романовой было передано в суд 20 июня 2019 года.
Согласно зачитанному на сегодняшнем заседании суда обвинительному заключению, Семен Млодик был знаком со Светланой Романовой со времен совместной работы в середине 1990-х в фармацевтическом ОАО «Уралбиофарм». Фигурантка, по данным обвинения, в июне 2006 года, вступив в сговор с Семеном Млодиком, являвшимся председателем совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон», реализовала вместе с ним аферу с хищением 273 млн руб. у этой компании через подконтрольное Млодику ООО «РЖДС-регион», возглавляемое Романовой, а также аффилированные с ним фирму-однодневку ООО «Илиант» и белгородское ООО «Промсервис-Вагон».
Светлана Романова под запланированное хищение выпустила в Москве 14 июня 2006 года 221 неликвидный и не обеспеченный активами вексель возглавляемого ею «РЖДС-регион», за которые по указанию Млодика структурные подразделения концерна «Тракторные заводы» и подконтрольные концерну частные компании перечислили на расчетный счет «РЖДС-регион» в московском филиале АКБ «Вятич» 1,05 млрд руб.
Эта фирма-однодневка, в свою очередь, перенаправила полученные 1 млрд 50 млн руб. под видом займа также подконтрольному Млодику через аффилированных лиц Белгородскому ООО «Промсервис-Вагон». Данная компания на эти деньги приобрела 26% акций ЗАО «Промтрактор-Вагон». Их обладателем стал Семен Млодик.
После этого подконтрольные концерну частные московские компании по указанию Млодика заключили с «РЖДС-регион» договора переуступки права требования. Однако по ним были погашены лишь 777 млн руб. задолженности «РЖДС-региона» за неликвидные векселя, а 273 млн руб. Млодик и Романова, как считает следствие, похитили у «Промтрактор-Вагона».
По данным следствия, Семен Млодик после реализации аферы и увольнения из концерна вошел в состав участников ООО «РЖДС-регион» с максимальной долей, став владельцем компании. Затем он вместе со Светланой Романовой, уже выведя активы из ООО «РЖДС-регион», оформил документы о том, что якобы продал ООО «РЖДС-регион» многократно ранее судимому, страдающему алкоголизмом и ведущему бродяжнический образ жизни гражданину. Тот скончался от чрезмерного употребления алкоголя еще до начала расследования.
Тем не менее 10 июня 2015 года он был признан тем же Калининским райсудом Чебоксар виновным в мошенническом хищении (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Он и его адвокаты пытались обжаловать приговор райсуда в вышестоящих судебных инстанциях, однако безуспешно.
В ходе следствия Светлана Романова не стала отрицать своей причастности к преступлению и дала следствию признательные показания. На сегодняшнем заседании суда она заявила, что обвинения ей понятны, и признала свою вину.
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