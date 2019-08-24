В Кремле назвали завершение миссии посла в Великобритании Яковенко обычной ротацией

Завершение миссии посла Александра Яковенко в Великобритании не связано с ухудшением отношений двух стран, как заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, речь идет о ротации глав дипломатических представительств.

«Это обычная ротация глав диппредставительств»,— сообщил он.

В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на родину. Он был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.

Господину Яковенко источники “Ъ” прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника Александра Яковенко пока не называется. По данным “Ъ”, им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Александр Яковенко дослужил до академии».