Посол России Яковенко завершил свою миссию в Великобритании

В субботу, 24 августа, чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко завершил свою дипломатическую миссию. Он отбыл на родину, говорится в сообщении посольства.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет об обычной ротации глав дипломатических представительств.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин. Господин Яковенко был назначен послом России в Великобритании в 2011 году.

О том, что посол в Великобритании сменится, “Ъ” сообщал в апреле.

Александру Яковенко источники “Ъ” прочат должность руководителя Дипломатической академии. Имя преемника господина Яковенко пока не называется. По данным “Ъ”, им может стать глава департамента общеевропейского сотрудничества МИДа Андрей Келин.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Александр Яковенко дослужил до академии».