Российский туррынок переживает китайскую экспансию

Китайцы оставляют в России сотни миллионов долларов за несколько месяцев. В Центробанке подсчитали, что туристы из КНР тратят в поездках больше всех иностранцев. За первый квартал этого года путешественники из Китая заплатили за товары и услуги почти $265 млн. Но в туркомпаниях, между тем, считают, что эта сумма — лишь малая часть реальной выручки, которую получает российский бизнес. Кто и как зарабатывает на китайских туристах в России? Выясняла Юлия Жданова.

На первый взгляд, может показаться, что каждый китаец стал больше тратить в России, но это не совсем так. Расходы за полгода действительно увеличились в 1,5 раза, но и число туристов из КНР за это же время, по данным ФСБ, выросло на 17%. Между тем, отследить реальные объемы расходов граждан Китая в России пока невозможно, отмечает управляющий директор Amur Trading Company Иван Смолин. По его словам, причина — в особенностях платежных систем Китая: «На самом деле, это не вся сумма — довольно большое количество денег китайцы оставляют еще через электронные кошельки и криптовалюты. Цифровые валюты покупаются в России через китайцев, которые тут находятся. Мы также этих денег не видим, не учитываем, что они закупают. Каждый год этот ассортимент может меняться кардинально. Если, допустим, два года назад это был янтарь, то сейчас его вывозят в меньшем количестве. Нужно постоянно предлагать новинки. Кроме того, у китайцев, которые приезжают к нам, нет карт Visa или MasterCard, они пользуются своей платежной системой UnionPay».

Многие связывают рост интереса иностранных туристов к России с эффектом Чемпионата мира. Но для китайцев главное — очень выгодный курс рубля, считает гендиректор туркомпании Go China Сергей Седов: «В последние пять лет мы стали привлекательной страной из-за того, что цены упали в два с чем-то раза для тех, кто считает в долларах или других валютах. Причина №2 — безвизовые списки от пяти человек тоже играют роль.

Китайцы деньги считать умеют, число городов в КНР, из которых есть прямые рейсы в Москву, увеличилось, наверное, раз в пять.

Кроме того, в российской столице давно на каждом магазине есть наклейка UnionPay, свидетельствующая, что здесь принимают карты китайской платежной системы. Что касается того, что наша казна недополучает денег, так мы их так же недополучаем и с Visa, и с MasterCard, потому что это не наши платежные системы».

Зарабатывают на китайских туристах не только российские предприниматели, но и сами жители КНР, — с каждым годом растет число нелегальных гидов из Китая. Они пользуются тем, что туристы из их страны не знают русского и продают им дешевые товары под видом элитной продукции, рассказывает вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин: «Статистика не отражает реального объема путешественников из-за того, что зачастую китайские компании, минуя официальных туроператоров, организуют поездки самостоятельно, используют некомпетентных гидов, которые доносят недостоверную информацию по туристическим объектам.

Увы, есть также проблема нелегальных магазинов, которые контролируют китайские "бизнесмены" и которые зачастую действуют вне правового поля.

То есть и качество, и сертификаты продукции, которая там продается, тоже оставляют много вопросов».

У китайских туристов много специфических особенностей, в частности, они предпочитают только национальную кухню. В ресторанах они никогда не оставляют чаевых, но делают большие заказы, сообщили "Ъ FM" в ресторане «Китайская забегаловка».

«На еде они не экономят. Что самое интересное, в китайском ресторане в России туристов из Китая много. Заказывают все. Разговаривать, действительно, компании могут шумно, но каких-то проблем от них мы пока не видели. Да, они не очень чистоплотные, не очень аккуратные, но ничего не поделаешь».

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге растущий поток путешественников из Азии создал неудобства для местных жителей. Билеты на поезда «Сапсан» между Москвой и Северной столицей приходится приобретать за месяц, потому что их массово раскупают китайцы, а музеи из-за большого турпотока подняли цены, делится гид по Санкт-Петербургу Мария Шадрина: «Работать стало просто невозможно. Например, в Екатерининский дворец в очереди можно стоять по пять-семь часов. Там туча китайцев, наши граждане уже туда не могут попасть, электронных билетов нет, так как все они выкуплены туристами. Приоритет отдают китайцам, видимо, платят они всем. Ведут себя безобразно, в очередях драки бывают, жалуются на них, что мусорят, толкаются. Екатерининский дворец — это объект №1 для китайских туристов. Там они видят Янтарную комнату, а после этого их везут в магазин, где они благополучно покупают янтарь. Но дело в том, что часто эти торговые точки и принадлежат китайцам, там есть свои гиды свои, свои водители. То же и с ресторанами. Так что я не знаю уж, какой доход они приносят».

По данным ФСБ, за последние полгода Россию посетило более 15 млн иностранцев. Помимо китайцев, из дальнего зарубежья в Москву, Петербург и другие российские города чаще всего приезжают граждане Германии и Турции.

Как сообщает Центробанк, за первый квартал этого года всего иностранцы потратили в России почти $2 млрд. Большинство из них приезжали в страну по работе.