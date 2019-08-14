Иностранцам упрощают визит в Россию

Иностранцам разрешат приезжать в Россию без подтверждения от туроператора — для получения визы достаточно будет гостиничной брони. Скорректировать правила посещения страны предложили в МИДе, законопроект размещен на портале правовых актов. Сейчас иностранцы должны заручиться приглашением туроператора, организации или частного лица. Нововведение должно упростить получение виз для самостоятельных путешественников: им достаточно будет подтвердить бронь в отеле или хостеле, которые имеют соответствующие лицензии.

Увеличит ли это поток иностранных туристов? Нововведение оценят самостоятельные путешественники, которые выбирают короткие сити-туры, уверен президент Национальной ассоциации по развитию туризма Innovation Russia Карен Гончаров: «Одним из видов такого туризма является городской отдых. В России, помимо Крыма, в который по каким-то причинам не все поедут отдыхать из Западной Европы, Америки, интерес культурный, исторический имеют в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. Это два сумасшедших магнита, которые могут к себе притягивать туристов. Туризм в этих городах надо развивать в первую очередь.

Затем постепенно уже на базе этого выстраивать какую-то концепцию привлечения людей, чтобы они приезжали в Россию во второй раз и путешествовали, например, по Золотому кольцу, Северному ожерелью и так далее.

То есть сити-туры это для нас, поскольку Россия — не пляжная страна, а скорее культурная, историческая».

В МИДе также предлагают увеличить срок действия туристической визы для иностранцев с одного месяца до полугода. Изменения могут вступить в силу в апреле 2020 года, еще через год должна быть введена электронная виза. Предполагается, что она будет очень простой в оформлении, но срок ее действия составит не более 16 дней. При этом получить такую визу можно будет вне зависимости от цели поездки.

Все эти меры должны повысить привлекательность России как мирового туристического центра. Но страна не готова принять такое количество гостей, отметил директор по въездному туризму холдинга «КМП групп» Александр Макляровский: «К нам сложно приехать не потому, что есть какие-то требования, а потому что у нас все искусственно усложняется последние лет 30. В Советском Союзе даже было легче получить визу. Сейчас же ставятся всякие препоны, существуют очереди, организации, прослойки, прокладки и так далее.

Вместе с тем, нам не нужно увеличивать поток туристов, потому что основные центры их притяжения не могут принять больше людей, чем они принимают сегодня.

Это касается гостиничного фонда и не только. Не хватает транспорта, качественных экскурсионных автобусов, поездов, гидов; в основных музеях уже все желающие давно не помещаются. То есть по всем элементам туристической инфраструктуры, из которых состоит поездка, у нас есть нерешенные проблемы».

Количество иностранцев, посетивших Россию в этом году, выросло на четверть по сравнению с первой половиной 2018-го. По данным Ассоциации туроператоров России, больше всего иностранцев приезжают из Китая, Израиля, Германии. Также в десятке лидеров — французы, итальянцы и испанцы.

Светлана Белова