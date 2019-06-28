Туристический токсикоз

Толпы путешественников из Азии у «обязательных» достопримечательностей и очереди в музеи — такие воспоминания часто привозят из летних поездок в Париж, Амстердам, Барселону, Прагу, Рим или Сан-Франциско. Именно эти города наряду со Стокгольмом, Торонто и Ванкувером, как говорится в опубликованном недавно исследовании Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) и JLL, остро сталкиваются с постоянно растущим давлением турпотока на инфраструктуру, но при этом научились решать проблему овертуризма. Этот термин появился в 2015 году и быстро набрал популярность: в 2018-м вошел в шорт-лист претендентов на слово года, но в итоге уступил прилагательному «токсичный». Об избыточном туризме говорят, когда поток туристов начинает вредить качеству жизни местных жителей или экологии. Часто проблема встает остро, как, например, в Испании, где в 2017 году прошла волна протестов. Как ни странно, с похожей проблемой может столкнуться Москва.

Эксперт JLL Лауро Феррони советует обратить внимание на проблему властям городов, чья популярность среди туристов растет в последнее время, а это, по данным WTTC, не только Лима, Буэнос-Айрес, Каир, но и Москва. В список не попал Санкт-Петербург, но на обилие в городе китайских туристов недавно обратила внимание, например, писательница Татьяна Толстая. «Особо ужасает порча эрмитажного паркета: в моей юности в Эрмитаже посетителям выдавали жуткие, но эффективные войлочные тапки, чтобы паркет не сразу разрушался. Теперь такого вроде нет, но табун китайцев разрушит и каменный мост»,— написала она на своей странице в Facebook.

Дальше — больше. 17 июня Владимир Путин подписал поручение обеспечить с 1 января 2021 года введение электронных виз для въезда иностранцев в Россию. Предполагается, что посещать страну по ним смогут граждане Китая, Японии и стран Европы. Резкое упрощение визового режима всегда дает один эффект — взрывной рост турпотока, что для России может обернуться серьезной проблемой. Если в Испании турпотоки распределяются между Барселоной, Мадридом, Севильей, Гранадой и Сантьяго-де-Компостела, то в России интуристы посещают два города — Москву и Санкт-Петербург. Туристы планируют свои поездки в короткое календарное лето. Ждать, что федеральные власти изменят решение, не стоит. О поставленной задаче увеличить вклад туризма в ВВП страны с 3,5% в 2018 году до 6% в 2035 году неоднократно заявлял глава Минэкономики Максим Орешкин. К тому же, по данным Всемирной туристской организации, число туристических поездок стабильно увеличивается на 5–6% в год.

Единственным верным для властей Москвы и Санкт-Петербурга решением сейчас кажется вовремя вспомнить, что многие проблемы легче предотвратить, чем победить.