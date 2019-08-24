Раздвоение незалежности

24 августа Украина отмечала 28-ю годовщину своей независимости. На майдане Незалежности в этот день состоялось два праздника. Сначала всех поздравил президент Владимир Зеленский, который решил обойтись без военного парада и призывал к объединению страны. После него центральную площадь столицы заняли менее миролюбивые украинцы, требовавшие «смерти Российской Федерации». По мнению спецкора “Ъ” Владимира Соловьева, в этот день себя показала настоящая оппозиция господину Зеленскому, которая, в отличие от Петра Порошенко, выглядит реальной силой.

В торжества по случаю Дня независимости, организатором которых стал родившийся в североосетинском Беслане и выросший в не менее теперь известной Горловке режиссер и продюсер Алан Бадоев, вплели много символов. Их увязали с трагическими событиями зимы 2014 года, получившими название «Революции достоинства». Колокол, подвешенный к пешеходному мосту над той частью Институтской улицы, которая теперь называется аллеей Героев Небесной сотни, бил в честь этой сотни ровно сто раз.

«Шествие достоинства» начали Владимир Зеленский с супругой Еленой. В сопровождении сотен одетых в белое детей они пешком спустились по аллее со стороны улицы Банковой, где находится офис главы государства. Президент объявил минуту молчания в память о тех, кто погиб здесь пять лет назад. Потом супруги Зеленские и дети возложили цветы к мемориалу Героев Небесной сотни.

«Мы начинаем День независимости Украины с места, где ради сохранения нашей независимости лучшие сыновья и дочери Украины отдали свою жизнь и свое будущее. И сегодня наше будущее говорит им всем "спасибо". Вечная память погибшим»,— заявил господин Зеленский.

В этом году праздник проходил под девизом «Мы разные, но мы едины!» С этим лозунгом господин Зеленский шел на президентские выборы и в апреле выиграл их, разгромив Петра Порошенко во всех регионах страны кроме Львовской области. В июле успех повторила и пропрезидентская партия «Слуга народа». Первый для президента Зеленского День независимости сам по себе стал символом — символом окончания эпохи Петра Порошенко.

Итоги правления Петра Порошенко Читать далее

В отличие от своего предшественника, ежегодно 24 августа принимавшего в центре Киева военные парады с демонстрацией техники и вооружений, новый президент Украины от милитаризации отказался. При этом военные на площади были, а парада не было.

«Мы сознательно хотели уйти от всей этой милитарщины,— объяснял “Ъ” замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.— Независимость — это не только военные, но еще учителя, врачи, спортсмены. У нас есть, кем гордиться».

Петр Порошенко решение не проводить парад раскритиковал. И не появился на майдане, куда пришли другие бывшие руководители страны: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Кроме господина Порошенко, но уже по другой причине, не было здесь еще одного экс-президента Украины — Виктора Януковича. Он в 2014 году стал вынужденным переселенцем и теперь живет в России.

Из рук Владимира Зеленского учителя, врачи, спортсмены, а также военные, прямо на майдане получили государственные награды. Здесь же украинский лидер объявил, что подписал указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Отмечаться он будет ежегодно 29 августа — в этот день, объяснили в офисе президента, в 2014 году в Иловайском котле погибло наибольшее число бойцов за все время войны в Донбассе.

Рассказывая в своей речи о том, с кем за свою независимость и территориальную целостность боролась и продолжает бороться Украина, Владимир Зеленский ни разу не произнес слово «Россия».

Но использовал такие метафоры, чтобы всем было ясно, о каком противнике речь: «Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка просто выкрал. Ему выдали новое свидетельство о рождении. А потом говорят: мы не отбирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулами автоматов? Это ее желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок? Он испокон веков был нашим. А второго вашего ребенка он закрыл в детской комнате. И выставил вооруженную охрану. И вам говорят: какая охрана? Там никого нет. Но вы слышите, как ваш ребенок плачет за стеной и не можете туда зайти. И каждый день у нас разрывается сердце. Но однажды мы будем вместе. Голос родной крови победит».

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

В начале своего выступления Владимир Зеленский сообщил, что каждое его утро начинается с sms-уведомления, которое он получает от Генштаба: «За прошедшие сутки было семь обстрелов. Двое погибших». Эти цифры, по его словам, могут быть разными. Но только одна делает утро добрым — ноль: «Обстрелов ноль, потерь ноль». Закончил он речь пожеланием, чтобы в украинском календаре поскорее появилась еще одна дата, не менее важная, чем День независимости — «день, когда настанет мир». «И мое утро будет начинаться с sms-уведомления: за прошедшие сутки родились 1000 мальчиков и 1001 девочка».

Петр Порошенко был не единственным недовольным тем, как новая власть решила в этом году отметить День независимости. Ветеранские, патриотические и националистические организации 24 августа провели свою — альтернативную президентской — акцию: «Марш защитников Украины».

Ее участники собрались в киевском парке Шевченко, откуда колонной двинулись на майдан Незалежности, как только на центральной площади закончились торжества с участием президента.

Они шли по Крещатику за огромным джипом, на котором были установлены мощные динамики. Из них по пути сотни раз прогремел стандартный набор лозунгов: «Слава Украине — героям слава! Слава нации — смерть врагам! Украина превыше всего!»

На этот раз упоминания России никто не избегал. «Смерть Российской Федерации!»,— кричали динамики, вызывая одобрительные аплодисменты толпы.

Это был марш цвета хаки. В какой-то момент весь майдан окрасился в цвета защитного камуфляжа. Вместе с выстроившимися в коробки ветеранами (среди них было немало тех, кто передвигался в инвалидных креслах, на протезах и костылях), волонтерами, бойцами добровольческих батальонов, националистами, сюда пришли родственники погибших в Донбассе с портретами своих родных.

На фоне всех своей организованностью выделялись бойцы полка «Азов». Мускулистые парни, многие со зловещими тату, в том числе в виде вытатуированной на бритых головах свастики, маршировали в одинаковой новенькой форме с эмблемами, напоминающими нацистскую символику. Им аплодировали, кажется, больше, чем остальным.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Один из лидеров «Азова» Андрей Билецкий вступил в заочный спор с президентом Зеленским. «Зеленский в своей речи сказал, что настанет день, когда мы будем праздновать день наступления мира. Я скажу только одно: мы будем праздновать один единственный день. И он будет называться День украинской победы»,— сообщил господин Билецкий однополчанам в мегафон.

Прежде, чем люди в камуфляже разошлись, динамики на джипе предупредили: «Мы – сила. С нами нужно считаться и нас нужно слушать. Вместе победим!»

В этот момент стало ясно, что серьезной оппозицией Владимиру Зеленскому следует считать этих людей в хаки, а не деморализованного недавним поражением Петра Порошенко. У них еще нет общепризнанного лидера и политические лозунги пока не звучат. Но уже есть сила, боевой опыт и злость. Такой инструмент вряд ли будет долго лежать без дела и оставаться бесхозным.

Владимир Соловьев, Киев