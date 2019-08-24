Робот Федор не смог попасть на МКС

Российский корабль с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к МКС. Если еще одна попытка окажется неудачной, то робота могут затопить. Пока, по словам разработчиков, он «временно спит». Повторная стыковка состоится в ночь на понедельник, 26 августа. Корабль был запущен с Байконура, на орбиту его вывел «Союз». Аппарат в 8.30 утра мск подошел к МКС ближе чем на 100 м, завис, а потом начал отходить.

Как сообщили в NASA, не сработала система автоматической стыковки «Курс», которая находится на самой станции.

«Предположительно, существует проблема с системой сближения и стыковки "Курс". Она направляет сигнал от Союза к МКС, чтобы корабль мог пристать к станции. Система не смогла идентифицировать стыковочные мишени на поверхности российского сегмента МКС».

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, в свою очередь, объявил, что причиной стали «ранее не встречавшиеся колебания» корабля.

Комментарий первого заместителя генерального конструктора по лётной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК «Энергия» Владимира Соловьева о стыковке корабля #СоюзМС14.



Повторная стыковка с Международной космической станцией будет утром 26 августа pic.twitter.com/mLU84ecE7y — РОСКОСМОС (@roscosmos) 24 августа 2019 г.

Это штатная ситуация и экипажу станции ничего не угрожает, пояснила "Ъ FM" основатель, владелец компании «Галактика» Алия Прокофьева: «Все в рамках штатной ситуации. Сейчас экипаж МКС будет принимать решение относительно повторной стыковки и необходимости, может быть, произвести замену какого-то оборудования. Опасности для экипажа станции точно нет. Дальше точно будет произведено расследование причин произошедшего, как всегда происходит при каких-то неполадках. Думаю, речь может идти о нескольких факторах, не только человеческом, но и просто о стечении обстоятельств».

Неполадки скорее всего возникли на корабле, и их можно устранить за сутки, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев: «Колебания возникли из-за неполадки системы стыковки. Это система общая, но скорее всего что-то могло не сработать именно на "Союзе", потому что там установлена новая система управления движением. Если это так, то эти неполадки можно попытаться компенсировать изменением работы системы на МКС. В этом случае появляются достаточно хорошие шансы на успешную стыковку. Вряд ли что-то могло пойти не так с системой на самой станции, потому что работала она давно и надежно. Между тем, корабли со станцией стыкуются довольно часто, в том числе грузовые "Прогрессы". И с ними тоже такие случаи бывали, но там все, как правило, легко компенсировалось тем, что управление на себя брали сами космонавты либо внутри пилотируемого корабля, либо на МКС.

В данном случае такой фокус не пройдет, потому что на этот "Союз" забыли установить систему телеуправления».

Эксперты пока выясняют причины неполадок. Обычно стыковка ракет с МКС происходит автоматически, но без человека этот процесс пока оставлять нельзя, говорит кандидат технических наук, независимый эксперт в сфере космонавтики Вадим Лукашевич. Ситуация с «Союзом» это еще раз подтвердила, считает эксперт: «Вообще у нас сейчас автоматическая стыковка считается основной, а экипаж — это часть резервного контруправления. То есть если автоматика отказывает, космонавты берут управление на себя и стыкуют корабль.

Это показывает нам, что человека никто не заменит.

А если говорить дальше об этом полете, то, по моему мнению, это откровенный балаган. По большому счету, этого робота создавали совершенно для других целей, для МЧС. Ведомству он оказался не нужен. Этот робот даже в корабль не влезал, на космодроме с ним долго мучились и в итоге запихнули туда с помощью крана через стыковочный узел».

На сайте NASA сообщается, что для удачной операции потребуется заменить часть оборудования на самой МКС. Если и эта попытка провалится, то транспортный пилотируемый корабль с роботом Федор могут затопить, полагают эксперты.

Юлия Жданова, Виктория Феофанова