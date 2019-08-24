Вице-мэр Тамбова погиб под колесами автомобиля в Рязанской области

Заместитель главы администрации Тамбова Алексей Ануфриев погиб в результате ДТП в Рязанской области. Утром 24 августа его сблил автомобиль на дороге Р22 «Каспий» в городе Скопкине, уточнила “Ъ” руководитель пресс-службы мэрии Надежда Пилипенко. От полученых травм господин Ануфриев скончался на месте. По предварительной информации, он переходил дорогу в неположенном месте и не заметил приближающегося автомобиля.

Алексей Ануфриев работал в админимстрации Тамбова с 2017 года, отвечал за общие вопросы, в том числе курировал комитет по предупреждению чрезвычайных ситуаций общественной безопасности и охране окружающей среды, контрольный комитет, архивный отдел и управление делами. Ранее работал первым заместителем главы администрации Рассказовского района, а также помощником вице-губернатора области.

Андрей Прах, Воронеж