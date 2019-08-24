Рада может назначить правительство Украины в полном составе на первом же заседании

В день первого заседания Верховной рады Украины 29 августа может быть утверждено правительство в полном составе. О том, что это возможно “Ъ”, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является кандидатом на пост спикера парламента.

«Теоретически это возможно, а практически — посмотрим. Мы настраиваемся на работу»,— сказал господин Разумков.

Еще один собеседник “Ъ” в «Слуге народа», которая после выборов 21 июля стала правящей партией, получив большинство, позволяющее обойтись без создания коалиции с другими партиями, подтвердил настрой политической силы на назначение премьера и полного состава правительства.

По его словам, в день первого заседания будут избраны руководящие органы парламента, после чего может быть утвержден кабинет министров в полном составе. Поскольку на первом заседании 29 августа будет присутствовать президент Владимир Зеленский, с ним прямо в парламенте могут быть проведены консультации по кандидатурам премьера и других членов правительства.

Высокопоставленный сотрудник офиса президента Украины в свою очередь сказал “Ъ”, что 29 августа прессе и обществу следует «ждать сюрпризов», которые приготовили правящее большинство и команда президента.

Депутат «Слуги народа» Давид Арахамия, готовящийся возглавить парламентскую фракцию своей партии, ранее посоветовал журналистам, которые намерены освещать первое заседание Рады, захватить с собой Red Bull.

О том, какую страну строит новый президент, читайте в материале “Ъ” «Украину взяли в надежные слуги».

Владимир Соловьев, Киев