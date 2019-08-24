Япония выразила КНДР протест из-за нового ракетного пуска

Япония выразила КНДР решительный протест из-за нового ракетного запуска, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительство страны. Министр обороны Японии Такеши Ивея считает их «явным нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН. Две ракеты пролетели около 380 км и достигли максимальной высоты около 97 км. По данным японского правительства, ракеты не могли приземлиться на территории Японии или в исключительной экономической зоне.

Президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности, что делают и многие другие страны. Он сказал, что доверяет главе Северной Кореи Ким Чен Ыну. «Он любит испытывать ракеты»,— добавил господин Трамп.

Сегодня КНДР произвела очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. Военный штаб Южной Кореи считает, что ракеты были баллистическими. Государственно агентство Северной Кореи ЦТАК пока не публиковала информацию о пусках.