КНДР произвела очередной ракетный пуск

КНДР произвела очередной ракетный запуск, сообщило правительство Японии. Как передает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на военный штаб Южной Кореи, ракеты были баллистическими.

«Северная Корея дважды запустила неопознанные ракеты в Японское море»,— сообщает агентство. Угрозы для безопасности Японии этот пуск не представлял, поскольку они не достигли территории исключительной экономической зоны страны.

Ранее КНДР осуществила ракетный пуск был осуществлен 16 августа.