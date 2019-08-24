Исследование: россияне не покупают продукты онлайн

Покупать продукты на онлайн-площадках готовы только 4% россиян, подавляющие большинство (76%) в интернете покупают только непродовольственную продукцию: одежды, книг, косметики и так далее. При этом пятая часть россиян (21%) вообще ничего не покупает в интернет-магазинах. К такому выводу пришли социологи сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods, сообщает «РИА Новости».

Почти половина опрошенных (46%) считают, что наиболее экономные покупки — в гипермаркетах, чуть более трети (36,5%) предпочитают супермаркеты рядом с домом и только 17,3% респондентов заявили, что считают онлайн-покупки самым экономным вариантом.

Закупаются впрок раз в неделю 34,5% опрошенных, раз в месяц — 23%. В магазин рядом с домом каждый день ходят 43,7% россиян и столько же (43,3%) совершают покупки там 2–3 раза в неделю.

В исследовании приняли участие 37,4 тысячи человек в возрасте преимущественно от 25 до 44 лет из 18 российских городов.

Ранее “Ъ” сообщал, что более трети покупок товаров россияне стали осуществлять онлайн. Как свидетельствует анализ эквайринговых данных, в первом полугодии число платежей картами в интернете выросло почти в три раза. Эксперты уверены, что рост продолжится, поскольку граждане не хотят тратить время на ходьбу по магазинам.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Расходы уходят в онлайн».