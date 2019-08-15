Расходы уходят в онлайн

На данный момент более трети покупок товаров россияне осуществляют онлайн, свидетельствует анализ эквайринговых данных. В первом полугодии число платежей картами в интернете выросло почти в три раза, что стало рекордным показателем с 2014 года. Эксперты уверены, что рост продолжится, поскольку в этот сектор вовлекается все больше компаний малого и среднего бизнеса, для которых платежи в сети предпочтительней, а граждане не хотят тратить время на ходьбу по магазинам.

“Ъ” ознакомился с исследованием банка «Русский стандарт», посвященным оплате товаров и услуг в интернете банковскими картами. Сам банк входит в пятерку крупнейших на рынке эквайринга, исследование основано на нескольких десятках миллионов трансакций по картам разных банков, эквайринг которых он обеспечил. Согласно исследованию, количество онлайн-трансакций по картам изменилось в первой половине 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 283%. В денежном выражении рост составил 255%. Это стало рекордом с 2014 года, когда в аналогичном исследовании был зафиксирован рост карточных платежей в онлайне на 127,1%. В последующие годы рост в этом сегменте не превышал 50%. При этом средний чек за последний год незначительно сократился. Так, по итогам первого полугодия 2019 года он составил 2,08 тыс. руб. против 2,32 тыс. руб. за аналогичный период 2018 года.

Авторы исследования считают, что онлайн-платежи в e-commerce уверенно забирают часть торгового эквайринга. По данным «Русского стандарта», на долю интернет-эквайринга в общем объеме торгового эквайринга в 2016 году приходилось 5,5%, в 2017 году — 8,5%, в 2018 году — 13,5%, а в первом полугодии 2019 года — 32,3%.

Ключевым фактором стремительного роста онлайн-платежей является вступление в силу изменений к закону «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)…» (54-ФЗ), отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «С 1 июля прошлого года требование о переходе на онлайн-кассы действует в отношении торговых организаций и ИП с наемными сотрудниками, работающих на ЕНВД (единый налог на вмененный доход.— “Ъ”) и ПСН (патентная система налогообложения.— “Ъ”). С 1 июля этого года требование распространяется на организации в сфере услуг и индивидуальных предпринимателей без наемных сотрудников»,— указывает он. По его оценке, разница в итогах первого полугодия 2018-го и 2019 годов обусловлена тем, что рассматриваются «периоды до и после возникновения обязанности по переходу на новый тип ККТ».

Как поясняет директор департамента эквайринга «Русского стандарта» Инна Емельянова, «в последний год-два в борьбу за клиента вступил и мобильный эквайринг. Именно такие решения максимально выгодны и удобны как для малого и среднего бизнеса, так и торговых представителей ритейлеров». По ее словам, многие ритейлеры, представленные в офлайне, дублируют каталоги на онлайн-сайты, появляются новые игроки, а текущие увеличивают свою клиентскую базу. Кроме того, в 2018–2019 годах наметился тренд по реализации товаров и услуг премиального класса в интернете — крупные luxury-бренды постепенно переходят в сеть, отмечают авторы исследования. По мнению господина Жарского, как минимум до конца текущего года и даже в первом полугодии следующего рост продолжится, но уже за счет организаций, задействованных в сфере услуг, и ИП без наемных сотрудников, которые не перешли на онлайн-кассы в первой волне.

Представители банковского сообщества и платежного рынка также ожидают сохранения тенденции. При этом они указывают и другие факторы, приведшие к росту объемов карточных платежей онлайн. По словам директора «КартСтандарт» Майи Глотовой, такая динамика связана как с общим ростом рынка электронной коммерции, так и его консолидации у крупнейших игроков. «Они активно работают над увеличением доли именно онлайн-оплат, так как это увеличивает долгосрочный объем покупок клиентов»,— поясняет она. Например, Ozon даже выпустил свою банковскую карту (см. “Ъ” от 18 апреля). «Сегмент безналичных платежей в интернете развивается большими темпами, чем классический эквайринг»,— указывает вице-президент банка ВТБ Алексей Киричек. По его словам, причиной этого является несколько факторов: «почти тотальное проникновение интернета, рост доверия и популярности маркетплейсов, ускорение темпа жизни, а с ним и скорости покупок». По его словам, на традиционные магазины зачастую людям просто жаль времени, «вопрос поиска товара, оптимального по цене и качеству, в интернете решается быстро, эффективно, "на диване"».

Ксения Дементьева