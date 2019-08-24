ЦИК России отказал Рафгату Алтынбаеву в регистрации на выборах в Госсовет Татарстана

Члены ЦИК России единогласно проголосовали против регистрации экс-сенатора и первого мэра Набережных Челнов Рафгата Алтынбаева кандидатом в депутаты Госсовета Татарстана. Решение было принято на заседании Центризбиркома 23 августа.

Напомним, господина Алтынбаева не допустил к выборам ТИК Комсомольского района Набережных Челнов, выявив 16,2% недействительных подписей. Позднее ЦИК Татарстана пришел к выводу, что «недействительными признаются все подписи избирателей» из-за неверно указанного места жительства кандидата. На подписных листах было указано, что бывший мэр проживает в Набережных Челнах, в то время как в паспорте указано, что он зарегистрирован в Москве. Кроме того, регизбирком заявил, что господин Алтынбаев не предоставил справку об отсутствии у него зарубежных счетов. Кандидат обжаловал эти решения в ЦИК России.

70-летний Рафгат Алтынбаев хотел избраться в Госсовет Татарстана по Комсомольскому округу в качестве самовыдвиженца. «Единая Россия» выдвинула в этом округе гендиректора ГК «Профит» Марселя Мингалимова. Выборы в парламент республики назначены на 8 сентября.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”