Экс-мэра Набережных Челнов не вернули к выборам

Экс-сенатор и первый мэр Набережных Челнов Рафгат Алтынбаев не смог оспорить отказ в регистрации кандидатом на выборы в Госсовет Татарстана. Ранее территориальный избирком (ТИК) выявил 16% брака в подписных листах. Однако вчера ЦИК Татарстан пришел к выводу, что «недействительными признаются все подписи избирателей» из-за неверно указанного места жительства кандидата. Господин Алтынбаев намерен обжаловать решение ЦИКа. В избиркоме полагают, что у политика не осталось возможности принять участие в выборах.

Вчера ЦИК Татарстана отклонил жалобу Рафгата Алтынбаева на решение территориальной комиссии Комсомольского района Набережных Челнов. Комиссия отказалась регистрировать его кандидатом в депутаты Госсовета по Комсомольскому одномандатному округу.

На выборы в парламент Татарстана, которые назначены на 8 сентября 2019 года, господин Алтынбаев баллотировался самовыдвиженцем. Согласно закону, он представил в избирком 1797 подписей избирателей, однако 291 из них (или 16,2%) были признаны «недостоверными». В частности, ТИК посчитал, что в подписные листы были внесены неверные сведения об избирателях, а некоторые подписи были проставлены другими лицами. Кроме того, ТИК якобы обнаружил подписи умерших лиц. По закону брак в подписных листах допускается не более 10%. Избирком принял решение об отказе в регистрации кандидата. Господин Алтынбаев подал жалобу в ЦИК Татарстана, потребовав отменить решение местной комиссии.

Центризбирком организовал повторную проверку подписей. Как сообщила вчера секретарь ЦИКа Надежда Борисова, по ее итогам 54 подписи были «восстановлены», но большинство претензий территориального избиркома подтвердились. Так, например, госпожа Борисова рассказала, что в ряде случаев паспортные данные были внесены в подписные листы с ошибкой. База УФМС показала, что по этим номерам «числятся люди, которые умерли». Впрочем, рабочая группа ЦИКа признала, что один избиратель «ошибочно был признан умершим». Кроме того, по словам Надежды Борисовой, в подписных листах несколько раз встречаются подписи одних и тех же избирателей. Также рабочая группа подтвердила другие массовые ошибки. В итоге число достоверных подписей увеличилось до 1560 (но для регистрации не хватило 58 подписей).

При этом ЦИК Татарстана решил проверить все другие документы, которые господин Алтынбаев представил в территориальную комиссию. Рабочая группа выявила, что на подписных листах указано, что бывший мэр проживает в Набережных Челнах, в то время как в паспорте указано, что он зарегистрирован в Москве. «Получается, он ввел в заблуждение избирателей»,— считает Надежда Борисова. В итоге ЦИК пришел к выводу, что «недействительными признаются все подписи избирателей», поскольку сведения о кандидате, указанные в подписных листах, «не соответствуют действительности».

Также ЦИК выявил, что господин Алтынбаев предоставил сведения о своих доходах и уведомление об отсутствии зарубежных счетов в нарушение предусмотренных законом сроков. При этом в одном из документов изначально было указано, что экс-мэр 1978 года рождения, хотя на самом деле ему 70 лет.

Сам господин Алтынбаев в заседании ЦИКа вчера не участвовал. Его представитель — известный в Набережных Челнах адвокат Юрий Удовенко — заявил, что не согласен с выводами избиркома. Он напомнил, что ТИК не высказывал претензий при приеме документов, хотя должен был предупредить о «неточностях». При этом адвокат считает, что в подписных листах допустимо указывать не адрес регистрации, а место жительства кандидата. Он также отметил, что проверка подписей проводилась с нарушением закона. Юрий Удовенко заверил, что господин Алтынбаев обжалует решение ЦИКа в суде.

Надежда Борисова по окончании заседания Центризбиркома заявила “Ъ”, что «сроки обжалования регистрации кандидатов уже прошли». «Он мог обжаловать в суде решение ТИКа, но этого не сделал. Сейчас можно обжаловать решение ЦИКа, но мы вопросами регистрации не занимаемся»,— пояснила она.

Напомним, Рафгат Алтынбаев руководил Набережными Челнами в 1990–1999 годы, с 1995 года также был депутатом Госсовета первого созыва. После разногласий с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым он уехал из республики. Впоследствии господин Шаймиев делегировал бывшего мэра в Совет федерации. Считалось, что пост сенатора стал платой за отказ участвовать в выборах президента республики. Но в 2003 году Минтимер Шаймиев отозвал сенатора. До 2012 года Рафгат Алтынбаев представлял в Совете федерации Рязанскую область, был одним из руководителей «Справедливой России».

В Комсомольском округе сейчас зарегистрировано пять кандидатов: гендиректор ГК «Профит» Марсель Мингалимов («Единая Россия»), пенсионер Роберт Сагидуллин (КПРФ), руководитель отдела продаж ТД «Агат» Артем Балобанов (ЛДПР), начальник отдела логистики ООО «Граль» Руслан Нуриев («Справедливая Россия») и диспетчер ООО «Стройтехлидер» Валерий Чернов (самовыдвижение). Выборы в Госсовет состоятся 8 сентября.

Кирилл Антонов