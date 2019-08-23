Альберт Авдолян заинтересовался углем Эльги

Газпромбанк нашел покупателя доли в угольном проекте «Мечела». В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Его представители называют этот шаг логичным. На фоне этих новостей акции «Мечела» подорожали.
Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна подала в ФАС ходатайство о приобретении находящейся на балансе Газпромбанка доли в 49% Эльгинского угольного проекта «Мечела» Игоря Зюзина, сообщили «Ведомости». Получение и подачу ходатайства подтверждают все стороны, кроме «Мечела», где отказались от комментариев. Позже в «Мечеле» заявили, что не получали предложение банка о выкупе доли в Эльге
«Мечелу» принадлежит 51% в Эльгинском месторождении. Запасы коксующегося угля составляют 2,2 млрд тонн по JORC. Добыча ведется с 2011 года.
Сейчас, заявили в компании, господин Авдолян со своим бизнес-партнером Сергеем Адоньевым формируют свой промышленный кластер, в составе которого «Якутская топливно-энергетическая компания», угольный проект Огоджа и порт Вера. В Огодже интересы бизнес-партнеров представляет Екатерина Лапшина, которую называют управляющей активами господина Адоньева. В ООО «Порт "Вера" Холдинг» госпожа Лапшина участвует через компанию «Амур-Логистика».
В Газпромбанке заявили, что инвесторы интересовались покупкой доли в течение некоторого времени, в банке не раскрывают условия, но называют их выгодными.
На фоне новостей о вероятном покупателе доли в угольном проекте акции «Мечела» на MOEX выросли на 7,2%, до 96,05 руб. Сейчас холдинг Игоря Зюзина находится в переговорах с банками о реструктуризации долга. В конце июля Сбербанк сообщал, что компания просит о переносе срока погашения основного долга с 2020–2022 на 2024–2026 годы. В середине августа «Мечел» признавал, что свободного денежного потока компании не хватит для исполнения всех обязательств по погашению долга.
Сбербанк сообщил, что «Мечел» просит перенести сроки погашения подавляющей части своих долгов на 2024–2026 годы. Согласно текущим условиям, компания должна начать их гасить уже в 2020 году. Теперь Сбербанк ждет подтверждения от других крупнейших кредиторов компании — ВТБ и Газпромбанка — относительно их готовности предоставить аналогичные условия реструктуризации. В Газпромбанке заявляют, что официальных предложений «Мечела» не видели. При этом в «Мечеле» заявляли, что не намерены продавать активы, в том числе Эльгинское месторождение, ради погашения кредитов.
просмотров: 114358
просмотров: 96974
просмотров: 95996
просмотров: 73317
просмотров: 46711