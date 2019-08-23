Альберт Авдолян заинтересовался углем Эльги

Газпромбанк нашел покупателя доли в угольном проекте «Мечела». В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило ходатайство от «А-Проперти» Альберта Авдоляна. Его представители называют этот шаг логичным. На фоне этих новостей акции «Мечела» подорожали.

Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна подала в ФАС ходатайство о приобретении находящейся на балансе Газпромбанка доли в 49% Эльгинского угольного проекта «Мечела» Игоря Зюзина, сообщили «Ведомости». Получение и подачу ходатайства подтверждают все стороны, кроме «Мечела», где отказались от комментариев. Позже в «Мечеле» заявили, что не получали предложение банка о выкупе доли в Эльге

«Мечелу» принадлежит 51% в Эльгинском месторождении. Запасы коксующегося угля составляют 2,2 млрд тонн по JORC. Добыча ведется с 2011 года.

Представители «А-Проперти» назвали приобретение доли логичным шагом, компания планирует «активно» включиться в дальнейшее развитие Эльги.

Сейчас, заявили в компании, господин Авдолян со своим бизнес-партнером Сергеем Адоньевым формируют свой промышленный кластер, в составе которого «Якутская топливно-энергетическая компания», угольный проект Огоджа и порт Вера. В Огодже интересы бизнес-партнеров представляет Екатерина Лапшина, которую называют управляющей активами господина Адоньева. В ООО «Порт "Вера" Холдинг» госпожа Лапшина участвует через компанию «Амур-Логистика».

В Газпромбанке заявили, что инвесторы интересовались покупкой доли в течение некоторого времени, в банке не раскрывают условия, но называют их выгодными.

На фоне новостей о вероятном покупателе доли в угольном проекте акции «Мечела» на MOEX выросли на 7,2%, до 96,05 руб. Сейчас холдинг Игоря Зюзина находится в переговорах с банками о реструктуризации долга. В конце июля Сбербанк сообщал, что компания просит о переносе срока погашения основного долга с 2020–2022 на 2024–2026 годы. В середине августа «Мечел» признавал, что свободного денежного потока компании не хватит для исполнения всех обязательств по погашению долга.

Евгений Зайнуллин