«Мечел» просит отсрочки по долгам

Сбербанк сообщил, что «Мечел» просит перенести сроки погашения подавляющей части своих долгов на 2024–2026 годы. Согласно текущим условиям, компания должна начать их гасить уже в 2020 году. Теперь Сбербанк ждет подтверждения от других крупнейших кредиторов компании — ВТБ и Газпромбанка — относительно их готовности предоставить аналогичные условия реструктуризации. В Газпромбанке заявляют, что официальных предложений «Мечела» не видели. При этом в «Мечеле» заявляли, что не намерены продавать активы, в том числе Эльгинское месторождение, ради погашения кредитов.

«Мечел» предлагает банкам перенос сроков погашения долга с 2020–2024 годов на 2024–2026 годы, сообщили информагентства со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Анатолия Попова. На конец первого квартала чистый долг «Мечела» без учета пеней, штрафов и долгосрочных финансовых обязательств составлял 411 млрд руб. при соотношении чистого долга и EBITDA 5,7х.

Подавляющая часть долга — 88% — приходится на госбанки, 8% — на ECA-кредиты.

По состоянию на конец мая «Мечел» был должен Сбербанку, ВТБ и Газпромбанку (ГПБ) 347,5 млрд руб.

Размер ЕСА-кредитов составляет $460 млн. Существующего денежного потока не хватает, компания может платить только 30 млрд руб. ежегодно.

По словам господина Попова, Сбербанк «рассмотрит вопрос о реструктуризации после изучения финансовой модели компании и получения подтверждения от ВТБ и ГПБ предоставить аналогичные условия реструктуризации». В ВТБ заявили, что рассмотрят предложение «Мечела» в «рабочем порядке», пока компания обслуживает кредит по графику. ГПБ не получал официального предложения о реструктуризации, заявил представитель банка.

В конце июня генеральный директор «Мечела» Олег Коржов говорил, что компания не получала предложений о продаже активов и не собирается этого делать ради погашения кредитов. По его словам, все предприятия входят в единую производственную цепочку.

Не обсуждается и привлечение внешнего финансирования для Эльгинского месторождения, разработка которого является стратегическим проектом «Мечела».

Эльга должна стать заменой «Якутуглю», где заканчиваются запасы для открытой добычи. Что касается ECA-кредитов, то «Мечел» рассчитывает договориться о реструктуризации до конца года. Компания предложила ЕСА-кредиторам войту в общую реструктуризацию. По словам представителей компании, они согласились, переговоры ведутся.

Евгений Зайнуллин