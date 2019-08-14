Рубль поддержали нефть и торговая война США и Китая

Российская валюта продолжает чувствовать себя неплохо, хотя понемногу утрачивает отыгранные во вторник позиции. На открытии торгов курс к доллару находился на отметке чуть выше 65. 13 августа рубль резко укрепился к доллару и евро. Курс американской валюты на торгах в моменте опускался ниже 65 руб., а евро пробил отметку в 73 руб. Участники рынка связывают укрепление рубля в первую очередь с подорожанием нефти — марка Brent ранее выросла в цене на 4%.

Существенную поддержку рублю оказали и новости о возможном смягчении торгового противостояния между США и Китаем, отмечает преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Николай Корженевский: «Причина такого разворота на рынках — появившиеся новости о том, что, с одной стороны, американская администрация задерживает введение тарифов в отношении ряда китайских компаний, с другой — Министерство коммерции КНР вроде как запрашивает коллег в США о дополнительных переговорах.

Наложились эти вещи друг на друга, и начались спекуляции на тему того, что, может быть, торговая война между Вашингтоном и Пекином как-то прекратится, произойдет какое-то очередное перемирие.





Я, честно говоря, думаю, что это будет краткосрочным эпизодом: фундаментальные противоречия слишком глубокие, весь опыт последнего года показывает, что долгосрочных перемирий, скорее всего, уже не получится достигнуть. Так или иначе, мы имеем такую выраженную динамику, которая совершенно точно обусловлена поворотом в отношениях США и Китая».

Вместе с тем, сейчас самое время купить подешевевший доллар, чтобы получить доступ к более функциональным инвестинструментам, убеждена независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Твиты Трампа — это уже отдельный мем. Сегодня президент США решит поднять пошлины, завтра — их отменить. Нынешние высказывания точно не последние, поэтому если кому-то хочется поспекулировать на эти темы, то на здоровье. Но я бы расценивала нынешнюю ситуацию как не только возможность войти в доллар чуть дешевле, чем 65, а, скорее, как возможность войти в американскую валюту, чтобы получить доступ к гораздо большему количеству инвестиционных инструментов, чем если бы игрок оставался в рублях. В последнем случае инвестору недоступен, в частности, весьма интересный сейчас рынок, но только для мегаагрессивных игроков, — это Аргентина. Если мы говорим про другие возможности, то это работа на S&P 500, это работа на торговой войне США-Китай. Я бы оценивала это не краткосрочно, а рассматривала ситуацию именно как доступ к большему количеству инструментов».

Говорить о каком-то явном тренде в ту или другую сторону пока рано, уверен независимый аналитик Андрей Кипрович. Скорее всего, в конце лета и начале осени валюта останется в текущих коридорах, фундаментального влияния на экономику такие скачки не окажут, полагает эксперт: «Регулирование рубля у нас в ЦБ фактически отсутствует, оно нужно только для выполнения определенных бюджетных и не только правил. Каких-то рисков для экономики я вообще не вижу в связи с подорожанием либо, напротив, удешевлением рубля. Эффект изменения курса валют может сказаться в течение двух-трех месяцев. Все, что мы сейчас обсуждаем, это обычно внутринедельный, внутримесячный шум. Будет ли российская валюта дешеветь?

Я думаю, в этих пределах, которые сейчас есть, начнутся определенные "горки".

Если будет держаться такой дорогой курс, то мы уже поймем, что это тренд».

Пару недель назад Сбербанк изменил прогноз по курсу рубля в этом году. Среднегодовой показатель понижен с 68,5 руб. за доллар до 64,5 руб. Многие иностранные банки ожидают примерно такого же курса валют этой осенью. Наиболее пессимистичный прогноз у Citigroup — там говорят о 68 руб. за доллар к следующей весне.

Владимир Соколов