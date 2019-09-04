Восточная мудрость с доставкой

Двусторонние отношения России с Китаем уже достигли беспрецедентного уровня, признал президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином минувшим летом. При этом торгово-экономические отношения между странами, по словам российского лидера, развиваются даже успешнее, чем планировалось. Так, например, товарооборот в 2018 году увеличился на 24,5% и превысил $108 млрд при заявленной планке в $100 млрд. По данным ФТС, Китай также занял первое место среди российских торговых партнеров по итогам прошлого года. Экспорт из России в Китай вырос на 5,7%, до $12,9 млрд, а импорт из КНР в нашу страну увеличился на 1,6% до $12 млрд. Немаловажным элементом укрепления сотрудничества между странами становится также взаимодействие в области трансграничной торговли и транзита почтового трафика из Азии в Европу. Ведущую роль в этих процессах сегодня играет «Почта России».

Шопинг по-китайски

Россия в последние годы активно укрепляет сотрудничество с Китаем как в политической, так и экономической сфере. Помимо растущих объемов товарооборота между странами об этом говорит также стремительно увеличивающееся число посылок трансграничной торговли из Китая. Так, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли, ежедневно в Россию поступает более 1 млн посылок, из которых 93% приходится на КНР. За прошлый год объем трансграничной торговли в Россию уже составил около 0,5 трлн руб. По прогнозам ассоциации, в 2019 году число входящих посылок в Россию может превысить 450 млн.

На лавинообразный рост посылок из Азии в Россию влияет проникновение китайских маркетплейсов, считает старший менеджер департамента консалтинга Deloitte Андрей Семенов. Так, в 2018 году «Почта России» доставила россиянам около 320 млн отправлений из Китая, большую часть которых — с AliExpress. В начале текущего года российский почтовый оператор начал расширять партнерство со входящим в Alibaba Group логистическим сервисом Cainiao. В феврале соответствующее соглашение о намерениях гендиректор «Почты России» Николай Подгузов подписал с директором Cainiao Network Ван Лин. Объединение усилий позволит повысить качество и скорость доставки, уверен Николай Подгузов.

Компании будут обмениваться технологическими ноу-хау в области логистики, включая, например, роботизированное управление складом, сортировочными операциями, автоматизированными системами доставки и другие решения. Cainiao также станет одним из первых клиентов 38 логистических центров, в которые «Почта России» совместно с ВТБ инвестирует более 20 млрд руб. По оценкам экспертов, такое сотрудничество может привести к созданию удобных сервисов, включая возможность авансирования площадкой всех налоговых платежей.

Cainiao на российском рынке с 2016 года, а в июле 2017-го вместе с «Почтой России» компания запустила упрощенную регистрацию для покупок на AliExpress. В ноябре того же года Cainiao объявила о планах по использованию чартерных самолетов и авиапарка Почты, чтобы ускорить доставку. Наконец, в сентябре 2018 года Cainiao и «Почта России» открыли новый маршрут доставки из Китая за Урал и в Европу по железной дороге. Все эти меры уже позволили существенно сократить срок доставки с торговой площадки, который сейчас составляет 15–30 дней.

На сокращение сроков доставки повлияло и то, что «Почта России» в марте текущего года приняла решение увеличить маршрутную сеть и начала летать в Китай чаще. Помимо текущих маршрутов в китайские Ханчжоу (из Новосибирска и Казани), Чжэнчжоу (из Новосибирска) и Харбин (из Екатеринбурга) появился регулярный рейс из Москвы в Нанкин. Приобретенные «Почтой России» в 2016 году за 3,4 млрд руб. два собственных самолета Ту-204–100С перевезли в 2018 году более 4 тыс. тонн посылок из Китая. Всего за год оператор совершил 182 рейса из Китая. По оценке компании, в 2019 году число отправлений из Китая может вырасти еще на 15–20%.

Путь с Востока на Запад

Помимо обработки международных отправлений, более 90% которых сегодня приходится на Китай, «Почта России» сегодня готовится стать основным транзитным игроком. Так, глава предприятия Николай Подгузов в июне заявлял, что сейчас только 1,5% всего транзитного потока из Китая в Европу, который в 2018 году составил около $180 млрд, осуществляется через Россию. «Наша задача — построить логистическую систему из Азии в Европу и из Европы в Азию с задействованием структуры Российской Федерации, чтобы эти потоки завести на себя»,— подчеркивал господин Подгузов.

Значимым и необходимым этапом развития логистической системы почтового предприятия, который способствовал бы увеличению трансграничного трафика через Россию, стало создание дочерней компании «Почты России» в Китае. Регистрация RP Logistics (Shenzhen) Co. Ltd, расположенной в китайском городе Шэньчжэнь, завершилась в апреле. Доля «Почты России» в уставном капитале новой компании составляет 100%. Создание такого подразделения позволит также повысить качество доставки и сократит сроки пересылки товаров из России в Китай и из Китая в Россию, сначала до одной недели, а потом и до трех дней. Таким образом, по словам Николая Подгузова, «Почта России» выйдет в сегмент экспресс-доставки.

Открытие офиса в Китае также позволит контролировать все операции и обеспечить необходимый уровень сервиса для клиентов, в число которых входят не только интернет-магазины, но и представительства российских компаний и китайские промышленные компании, отмечает старший менеджер департамента консалтинга Deloitte Андрей Семенов. Также к дочерней компании будет больше доверия со стороны китайских контрагентов, считает он. Удачен и выбор локации почтовой «дочки». «Шэньчжэнь входит в четверку городов с высоким уровнем жизни и проникновения западной культуры, а значит, и с высоким спросом на западные товары, имеет развитую транспортную и портовую инфраструктуру, что важно с точки зрения времени доставки»,— напомнил господин Семенов. Также территория Шэньчжэня имеет статус свободной экономической зоны, что привлекательно с точки зрения налоговых и таможенных преференций.

Помимо усиления позиций в транзите товаров из Китая в Европу почтовое предприятие намерено развивать маршрут Япония—Европа, который заработал в прошлом году. В рамках подписанного на Петербургском международном экономическом форуме соглашения с 1 июля 2018 года на еженедельной основе запущена доставка почтовых отправлений из Японии транзитом через Россию в 13 европейских стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Данию, Италию, Латвию, Литву, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Чехию и Швейцарию. Первые три контейнера с японской транзитной почтой в рамках регулярных отправок прошли таможенную регистрацию на границе РФ в сентябре прошлого года. Общий вес почтовых отправлений составил 8,3 тонны.

Средний срок доставки почтовых отправлений из Японии от места международного почтового обмена во Владивостоке до передачи почтовому оператору в стране назначения составляет от 11 до 15 дней, включая 8 суток доставки на собственном ежедневном поезде «Почты России» Владивосток—Москва. «Если до этого товары из Японии шли морем до Европы в течение 60 суток, то с запуском транссибирского маршрута почти в два раза сокращается время доставки наземной почты из Японии в 13 стран Европы. Он становится очень популярен»,— отмечал ранее Николай Подгузов. Помимо организации наземного транзита соглашение подразумевает также расширение взаимодействия почтовых операторов в сфере совершенствования технологии доставки почты, повышения степени применения ИТ-технологий в области клиентских взаимоотношений, увеличения продаж и развития электронной коммерции.

Нужно отметить, что еще одним элементом партнерства российского и японского почтовых операторов стал проект по продаже японских товаров в отделениях «Почты России». Он стартовал с мая прошлого года более чем в 2 тыс. отделений. Продукция предоставлена дочерней компанией Hokkaido Corporation ООО «Пегас HC». Сегодня в почтовых отделениях представлены несколько десятков наименований продукции японского производства: бытовая химия, косметика для лица и волос, продукты питания и другие. По оценкам «Почты России», продукция пользуется высоким спросом у посетителей.

Рост на перспективу

Логистический центр «Почты России» в аэропорту «Внуково» Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня «Почта России» занимает уже более 70% рынка посылок в России и активно наращивает свою долю за счет улучшения качества клиентского сервиса и инвестиций в логистику. В прошлом году компания запустила инновационный логистический центр «Внуково-2» с функцией фулфилмента, также было закуплено в лизинг 107 новых почтово-багажных вагонов на сумму 3,7 млрд руб. и еще 45 были приобретены в 2017 году.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, компания уже сделала серьезные инвестиции в обновление почтовых вагонов, логистическую инфраструктуру и своевременно приобрела самолеты, которые обеспечивают регулярные рейсы в Китай. «Для компании это был стратегически важный ход, который позволил повысить скорость и качество доставки»,— считает эксперт. По его мнению, перед «Почтой России» на ближайшее время также стоит вопрос обновления автопарка. «В перспективе объем посылок между Китаем и Россией будет только расти: активно развивается Tmall, российские компании выходят на площадку AliExpress с торговлей на экспорт»,— рассказывает Михаил Бурмистров. Развитие российско-китайской онлайн-торговли также стимулирует совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, «МегаФона» и Mail.ru Group, уверен эксперт. «И значительная часть растущего объема посылок придется на "Почту России"»,— полагает господин Бурмистров.

Росту бизнеса почтового оператора может способствовать и то, что в Китае растет спрос на российские товары. «Это не только продовольствие, но и бытовая химия, детские товары, косметика»,— поясняет Андрей Семенов. Так, согласно опросу Академии общественных наук КНР, 55% потребителей не доверяют качеству китайских продуктов. «Население Китая все больше ориентируется на западные товары, включая те, которые произведены в России. При этом российские товары стоят гораздо дешевле европейских»,— отмечает господин Семенов. Вместе с посылками растут и объемы корреспонденции в рамках реализации совместных бизнес-проектов Китая и России, включая инфраструктурные, энергетические и автопромышленные, напоминает эксперт.

В ближайшем будущем «Почте России» необходимо будет сделать упор не только на скорость доставки посылок, но и обеспечить клиентов возможностью быстро отправлять посылки разными способами, считают эксперты. «Это включает развитие пунктов отправлений, почтовых отделений без очередей и длительного оформления либо через почтальонов, которые забирают у клиента посылку в удобное время»,— поясняет Андрей Семенов. Также, по его мнению, «Почте России» необходимо обратить внимание на интеграцию бизнес-процессов и создание единого ИТ-контура для партнеров по доставке. «Особое внимание необходимо обработке и доставке на "последней миле"»,— заключает эксперт.

Юлия Тишина