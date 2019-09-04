«Шопинг диктует новые правила сервиса для рынка»

Логистическая инфраструктура — ключ для удобства клиентов любого интернет-магазина. Для российских расстояний это не просто слова. Покупатели не хотят ждать свою покупку неделями, спонтанный шопинг диктует новые правила сервиса для всего рынка электронной коммерции.

За прошедшие два года AliExpress прошел огромный путь для улучшения покупательского опыта: от одного маршрута доставки до создания совместно со специалистами «Почты России» нескольких специальных путей доставки. Например, в прошлом сентябре был запущен реверсивный маршрут из Владивостока в европейскую часть страны — для этого мы воспользовались почтовыми составами, которые идут с Дальнего Востока в Москву, и несколькими сортировочными центрами в Сибири и на Урале. Благодаря такому маршруту нам удалось сократить сроки доставки для жителей этих регионов в два раза. С недавнего времени также работает доставка для жителей европейской части страны.

Одной из главных задач для AliExpress на ближайшее время является рост среднего чека покупок на платформе. Важно, что клиенты с высоким чеком более требовательны к качеству сервиса, в особенности к доставке, в связи с этим в этом году мы начали активнее работать с «Почтой России» как ключевым логистическим партнером в области использования больших данных в доставке — для этого AliExpress задействует также мощности дочерней логистической компании Alibaba Group Cainiao. Изучение динамики спроса в зависимости от распродаж и сезонности помогает нам в разработке новых маршрутов и оптимизации текущих путей доставки. На ряде направлений, в особенности в крупных городах, нашей стратегической задачей является сокращение сроков получения до семи дней с момента оформления заказов.

Мы уверены, что с точки зрения развития логистической инфраструктуры мы будем двигаться по китайскому пути, активно внедряя автоматизацию при обработке заказов. Уже сейчас «Почта России» запустила несколько складов с автоматической обработкой посылок — это позволяет обрабатывать входящий поток за 24 часа. Со своей стороны Cainiao развивает предсортировку посылок по зонам, чтобы активно задействовать новые маршруты в разные части России.

Клиенты наших платформ в Китае привыкли получать товары на следующий день, даже в отдаленных регионах такая доставка больше не является чем-то необычным, и задача в России — достичь максимально близких к этому показателей. Руководство Alibaba не раз отмечало стратегическую важность Москвы как одного из семи крупнейших мировых транспортных хабов. В прошлом году мы уже вложили 500 млн руб. в развитие локального склада в Домодедово.

И самое главное: мы верим, что улучшение нашей логистической платформы даст не просто лучший покупательский опыт, но и придаст новую динамику развитию малого и среднего бизнеса в регионах и он сможет использовать нашу платформу для масштабирования без значительных затрат.