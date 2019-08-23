Росстат: половине многодетных семей хватает денег на покупку еды и одежды

Свободно купить еду и одежду может только 52,6% многодетных семей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. При этом они не могут себе позволить купить товары длительного пользования.

В исследовании также приводятся следующие результаты:

на все, кроме покупки квартиры, дачи и автомобиля, хватает 16,6% семей;

может свободно приобрести еду, но испытывает трудности с покупкой одежды и оплатой ЖКХ 27,7% семей;

не хватает денег даже на еду 2% семей;

может позволить себе все, что считает нужным, 0,7% семей.

Росстат приводит данные о том, как сами россияне оценивают свое финансовое положение, а также возможности купить те или иные товары и услуги .

По словам доцента департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазаря Бадалова, результаты «во многом связаны с ощущением опрошенных членов домохозяйств в момент проведения опроса». Кроме того, в исследовании нет четких категорий товаров и услуг. «Например, формулировка “не хватает денег на покупку продуктов питания” может означать что-то свое. В том числе и отсутствие денег на покупку хлеба наименее обеспеченными россиянами»,— отметил господин Бадалов.

Напомним, ранее Росстат также сообщил, что более четверти (26%) детей живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. При этом уровень бедности среди детей в два раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.

О том, как можно решить проблему малообеспеченных семей, читайте в материале “Ъ FM” «Детям не хватает прожиточного минимума».