Росстат: четверть детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума

Согласно данным Росстата за 2017 год, в России более четверти (26%) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем доходов ниже прожиточного минимума. При этом уровень бедности среди детей в два раза превышает аналогичный показатель в целом по стране (в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% населения России).

Такие сведения содержатся в докладе ведомства «Социально-экономические индикаторы бедности». На него обратил внимание РБК. Эти данные наиболее актуальны на сегодняшний момент, сведения за 2018 год появятся летом 2020 года.

В Минтруде заявили «РИА Новости», что с 2018 года объем мер поддержки, предоставляемых семьям с детьми, вырос. В ведомстве указали, что цель по снижению бедности будет достигаться через обеспечение «устойчивого роста» реальных доходов граждан, в том числе через материнский капитал, а также в рамках нацпроектов, госпрограмм и «мероприятий в рамках непрограммных направлений деятельности».

Отмечается, что особенно остро проблема бедности семей с детьми стоит в сельской местности, где по итогам 2017 года 45% детей растут в малоимущих семьях. Также высокий уровень бедности в многодетных семьях. По данным Росстата, 52,2% таких семей за чертой бедности.

Об уровне детской бедности в мире — в материале «Беден как ребенок».