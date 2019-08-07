Детям не хватает прожиточного минимума

Каждый четвертый российский ребенок живет за чертой бедности. В их семьях доходы ниже прожиточного минимума, меньше 10.150 руб., следует из данных Росстата, которые приводит РБК. При этом бедных детей в стране гораздо больше, чем живущих за этой чертой взрослых.

Это связано с тем, что бум рождаемости несколько лет назад был как раз в малообеспеченных семьях, говорит старший научный сотрудник Института социологии РАН Василий Аникин: «У нас в зоне риска оказываются многодетные семьи и матери-одиночки. Из-за этого, возможно, статистика, предыдущие исследования показывают, что, если в домохозяйстве оба родителя или один заняты низкоквалифицированным трудом, в том числе физическим, если это неполное домохозяйство, если у людей низкий уровень образования, вероятность попадания в бедность многократно увеличивается. Конечно же, дети страдают, потому что бюджет делится между старшими, соответственно, дети оказываются в уязвимом положении. Такая классическая проблема: если домохозяйство оказалось в бедности, то и сами дети тоже. Но почему их больше? Возможно, это связано с тем, что у нас был повышающий тренд на рождаемость, который локализовался преимущественно в средне и низко обеспеченных слоях населения».

Выросший в бедной семье ребенок, скорее всего, не сможет выйти из этого положения, отмечает заместитель директора «Центра развития» Высшей школы экономики Сергей Смирнов: «Сейчас главное — это экономика региона, среда, в которой развивается ребенок, депрессивные регионы, где нет возможности поднять свои доходы за счет эффективной занятости, за счет трудовой деятельности родителей в семье. Понятно, что молодые ищут различного рода варианты, чтобы выйти из бедности. Главное, чтобы они искали их в правильном экономическом направлении. Сейчас экономика России находится в некоторой стагнации, но ситуация очень разнится по территориям страны. Поэтому здесь возможности, как мне кажется, есть. Основное — это доходы от трудовой деятельности».

Больше половины всех бедных детей живут в многодетных семьях. И без помощи со стороны государства проблему не решить, считает директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец: «Проблема в том, что в России многодетность при средней зарплате матери и отца означает автоматически провал ниже прожиточного минимума. Чтобы этого не было, необходимо, во-первых, повышать детские пособия, во-вторых, продлевать их срок действия не до трех лет, а до достижения детьми трудоспособного возраста, и выплачивать пособия не только детям, но и родителям. Если в семье несколько детей, то мать автоматически выпадает из производства, из экономики, она не может ходить на работу, по понятным и объективным причинам. Особенно это касается малых и средних, моногородов, где есть проблемы в том числе и с детскими садами. Надо брать на содержание матерей, выплачивать им зарплату в многодетных семьях, пособие на поддержание самих детей.

По факту это означает, что для борьбы с бедностью в многодетных, малообеспеченных семьях их необходимо брать на содержание государству. И это может стоить весьма приличных денег. Минимальная оценка такой программы может составлять 500 млрд руб. в год, а верхняя оценка до 2 или 3 трлн руб».

Для «нормальной жизни» россиянам нужно, чтобы хватало денег, прежде всего, на еду, жилье и одежду, следует из результатов опроса «Левада-центра». Развлечения и досуг оказались в самом конце списка.

Глеб Силко