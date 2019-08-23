Прокуратура в Бразилии проведет проверку из-за роста числа пожаров в Амазонии

Прокуратура бразильского штата Пара начала проверку в связи с ростом случаев незаконной вырубки лесов и увеличением числа пожаров в Амазонии. Правоохранительные органы намерены выяснить, с чем связано сокращение экологических проверок в штате, а также почему в них не участвовали сотрудники военной полиции.

Помимо этого прокуроры проверят информацию о том, что местные фермеры специально устраивали поджоги. По данным бразильского Национального института космических исследований (INPE), количество лесных пожаров выросло уже на 70%.

«Борьба с незаконной вырубкой лесов является частью государственной политики. Это закреплено в многочисленных национальных и международных договорах и в конституции Бразилии… Для поддержания экологического баланса правительство должно рассматривать окружающую среду как общественное достояние, которое обязательно должно быть защищено»,— говорится в пресс-релизе прокуратуры.

На этой неделе INPE сообщил, что пожары в дождевых лесах Амазонии достигли рекордного масштаба. С начала года зафиксировано 72,8 тыс. возгораний. В штатах Амазонас и Акри введено чрезвычайное положение. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил в поджогах лесов неправительственные организации.