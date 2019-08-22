Президент Бразилии обвинил НПО в лесных пожарах

Президент Бразилии Жаир Болсонару в среду, 21 августа, обвинил неправительственные организации в поджогах лесов Амазонии. Господин Болсонару заявил, что пожары могли устраивать НПО, занимающиеся вопросами экологии, чтобы дискредитировать правительство: «Что касается возгораний в Амазонии, по моему мнению, они были инициированы НПО, потому что они потеряли деньги (после того как правительство сократило финансирование природоохранной деятельности.— “Ъ”). С какими намерениями? Принести проблемы Бразилии». Он заявил, что «все указывает» на такой вариант, когда же его спросили о доказательствах, сказал, что у него «нет написанного плана» таких акций, потому что «такие дела не так делаются».

Ранее самого господина Болсонару обвиняли в резком возрастании числа лесных пожаров в текущем году: он неоднократно критиковал экологов и призывал активнее осваивать территорию Амазонии. «Раньше они называли Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, поджигающий Амазонию»,— заявил на это господин Болсонару, добавив, что сейчас просто сезон, когда фермеры обычно выжигают леса для очистки территории.

Яна Рождественская