The Hill: США больше не будут предлагать Турции купить ЗРС Patriot

Истек срок действия озвученного США предложения продать Турции американские зенитно-ракетные системы (ЗРС) Patriot, сообщает газета The Hill со ссылкой на источник в Госдепе США. Он пояснил, что Вашингтон отказался от предложения в том числе из-за покупки Турцией российских ЗРС С-400.

«Мы постоянно говорили Турции, что наше последнее предложение по (покупке.— “Ъ”) Patriot потеряет силу, если она (Турция.— “Ъ”) получит ЗРС С-400. Срок действия нашего предложения по Patriot истек»,— утверждает собеседник издания.

Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году, сумма сделки составила около $2,5 млрд. Первый этап поставок C-400 завершился 25 июля 2019-го. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400. Господин Трамп заявил, что не винит Турцию, и это «сложная ситуация».

О планах Турции по эксплуатации С-400 — в материале “Ъ” «Анкара подыщет альтернативу F-35».