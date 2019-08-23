Пока не укомпанились Московские транспортники предварительно не убедили суд в ущербе от акций протеста

В Коптевском районном суде вчера прошли предварительные беседы по искам компаний «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые хотят взыскать с оппозиционеров, призывавших участвовать в несанкционированной акции 27 июля, 12,5 млн руб. ГБУ «Автомобильные дороги» представило подробную смету с предметами городской инфраструктуры, которые, по его мнению, повредили митингующие, однако судья в этих документах доказательств вины протестующих не нашла. Компания «Мосгортранс» не представила обоснований суммы иска. Тем не менее предварительные судебные заседания по этим искам назначены на 10 и 11 сентября. Иск Московского метрополитена к оппозиционерам суд оставил без движения до 30 сентября.

Во время предварительной беседы по искам «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» к оппозиционерам Илье Яшину, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Александру Соловьеву, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову и Георгию Албурову представители компаний должны были представить акты, объясняющие, из чего складывается взыскиваемая сумма, и доказательства вины ответчиков.

По данным, представленным ГБУ «Автомобильные дороги», большая часть суммы иска — 11 460 000 руб.— пришлась на «повреждение малых архитектурных форм, элементов благоустройства объектов дорожного хозяйства, технических средств организации дорожного движения».

Согласно зачитанному судьей акту, протестующими на несанкционированной акции 27 июля была сломана «без возможного восстановления» одна скамейка, повреждены 26 скамеек, вытоптано общей площадью больше 5 тыс. кв. м газонов, 3 тыс. кустов, в том числе смородины альпийской. По данным государственного учреждения, после акции требуется пересадить цветник (5520 цветов) и убрать улицы, так как появились «многочисленные пятна и надписи на плиточном покрытии тротуаров, загрязнения парапетов и рисунки на малых архитектурных формах».

На вопрос судьи, есть ли подтверждения, что повреждения нанесли именно протестующие 27 июля, представитель государственного учреждения ответил, что «осмотр города проводится ежедневно» и факт повреждений был «зафиксирован именно после данной акции». Тогда судья попросила компанию подготовить акты от 26 июля, в которых будет написано, что все цветы, кусты и скамейки «были в идеальном состоянии».

В качестве доказательств истец также пообещал представить видеозаписи и выписки из Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), на которых, по утверждению представителя компании, будет видно, по каким участкам Тверской и Бульварного кольца проходили митингующие. Он отметил, что компания не собирается предъявлять иск сотрудникам полиции и Росгвардии, которые во время митинга тоже ходили по газонам, «потому что они осуществляли свои полномочия».

В ходе предварительной беседы представители «Мосгортранса» подтвердили требование к ответчикам о возмещении «убытков от простоя автотранспорта на сумму 1 218 591 руб.».

При этом на просьбу судьи представить доказательства, подтверждающие вину ответчиков и размер суммы взыскания, представители компании ответили, что принести документы помешал «большой объем бумажной работы». Они лишь отметили, что «проанализировали аккаунты ответчиков» в соцсетях, в которых те «призывали к выходу на несанкционированный митинг».

Адвокаты ответчиков единогласно заявили, что не видят, «какое отношение к делу имеют их подзащитные». Они попросили «отложить предварительные заседания», поскольку иски «не подготовлены в полном объеме». Судья попросил истцов приготовить доказательства и назначил заседания по делам «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» на 10 сентября и 11 сентября соответственно.

«Иски абсурдны и не имеют связи с реальностью,— прокомментировал “Ъ” ситуацию один из ответчиков, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев.— На митингах Росгвардия выставляет заграждения, привозит технику, перекрывает улицы — повреждения могут быть причинены только их действиями. Для меня загадка, по какому принципу они выбирают ответчиков».

Отметим, в четверг днем еще две столичные компании подали иски к оппозиционерам.

Первый иск, вновь к Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Ивану Жданову и Олегу Степанову, в Коптевский районный суд подал Московский метрополитен. В суде сообщили, что иск метрополитена о взыскании убытков в размере 53 642 руб. 20 копеек оставлен без движения до 30 сентября для устранения недостатков в заявлении. Еще три иска поданы компанией ООО «М. ТАКСИ КОММУНИКАЦИИ» к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму — Юлии Галяминой, Илье Яшину и Александру Соловьеву. Сумма претензий составляет 787 тыс. руб.— столько, по данным истца, потеряла компания из-за простоя транспорта во время акции в Москве 27 июля. Напомним, ранее мэрия Москвы оценила ущерб от несогласованных акций в 60 млн руб.

Елизавета Михальченко, Мария Старикова