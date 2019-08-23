Пока не укомпанились

В Коптевском районном суде вчера прошли предварительные беседы по искам компаний «Мосгортранс» и «Автомобильные дороги», которые хотят взыскать с оппозиционеров, призывавших участвовать в несанкционированной акции 27 июля, 12,5 млн руб. ГБУ «Автомобильные дороги» представило подробную смету с предметами городской инфраструктуры, которые, по его мнению, повредили митингующие, однако судья в этих документах доказательств вины протестующих не нашла. Компания «Мосгортранс» не представила обоснований суммы иска. Тем не менее предварительные судебные заседания по этим искам назначены на 10 и 11 сентября. Иск Московского метрополитена к оппозиционерам суд оставил без движения до 30 сентября.
Во время предварительной беседы по искам «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» к оппозиционерам Илье Яшину, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Александру Соловьеву, Владимиру Милову, Алексею Навальному, Олегу Степанову и Георгию Албурову представители компаний должны были представить акты, объясняющие, из чего складывается взыскиваемая сумма, и доказательства вины ответчиков.
Согласно зачитанному судьей акту, протестующими на несанкционированной акции 27 июля была сломана «без возможного восстановления» одна скамейка, повреждены 26 скамеек, вытоптано общей площадью больше 5 тыс. кв. м газонов, 3 тыс. кустов, в том числе смородины альпийской. По данным государственного учреждения, после акции требуется пересадить цветник (5520 цветов) и убрать улицы, так как появились «многочисленные пятна и надписи на плиточном покрытии тротуаров, загрязнения парапетов и рисунки на малых архитектурных формах».
На вопрос судьи, есть ли подтверждения, что повреждения нанесли именно протестующие 27 июля, представитель государственного учреждения ответил, что «осмотр города проводится ежедневно» и факт повреждений был «зафиксирован именно после данной акции». Тогда судья попросила компанию подготовить акты от 26 июля, в которых будет написано, что все цветы, кусты и скамейки «были в идеальном состоянии».
В качестве доказательств истец также пообещал представить видеозаписи и выписки из Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), на которых, по утверждению представителя компании, будет видно, по каким участкам Тверской и Бульварного кольца проходили митингующие. Он отметил, что компания не собирается предъявлять иск сотрудникам полиции и Росгвардии, которые во время митинга тоже ходили по газонам, «потому что они осуществляли свои полномочия».
При этом на просьбу судьи представить доказательства, подтверждающие вину ответчиков и размер суммы взыскания, представители компании ответили, что принести документы помешал «большой объем бумажной работы». Они лишь отметили, что «проанализировали аккаунты ответчиков» в соцсетях, в которых те «призывали к выходу на несанкционированный митинг».
Адвокаты ответчиков единогласно заявили, что не видят, «какое отношение к делу имеют их подзащитные». Они попросили «отложить предварительные заседания», поскольку иски «не подготовлены в полном объеме». Судья попросил истцов приготовить доказательства и назначил заседания по делам «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» на 10 сентября и 11 сентября соответственно.
«Иски абсурдны и не имеют связи с реальностью,— прокомментировал “Ъ” ситуацию один из ответчиков, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев.— На митингах Росгвардия выставляет заграждения, привозит технику, перекрывает улицы — повреждения могут быть причинены только их действиями. Для меня загадка, по какому принципу они выбирают ответчиков».
Первый иск, вновь к Алексею Навальному, Илье Яшину, Юлии Галяминой, Владимиру Милову, Александру Соловьеву, Ивану Жданову и Олегу Степанову, в Коптевский районный суд подал Московский метрополитен. В суде сообщили, что иск метрополитена о взыскании убытков в размере 53 642 руб. 20 копеек оставлен без движения до 30 сентября для устранения недостатков в заявлении. Еще три иска поданы компанией ООО «М. ТАКСИ КОММУНИКАЦИИ» к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму — Юлии Галяминой, Илье Яшину и Александру Соловьеву. Сумма претензий составляет 787 тыс. руб.— столько, по данным истца, потеряла компания из-за простоя транспорта во время акции в Москве 27 июля. Напомним, ранее мэрия Москвы оценила ущерб от несогласованных акций в 60 млн руб.
В четверг мэрия Москвы отказалась разрешить три акции протеста оппозиции 31 августа, не предложив заявителям альтернативных площадок. Заявки подавали несколько групп, включая Либертарианскую партию России (ЛПР). По словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Елены Русаковой, в мэрии заявили об отсутствии «площадки для размещения участников, возможных помехах движению транспорта и гипотетических нарушениях прав граждан». Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь в своем Facebook разместила ответы мэрии на заявки активистов ЛПР и руководителя психологической службы организации «Русь сидящая» Ивана Брушлинского — их заявки также были отклонены.
Как ранее сообщал “Ъ”, заявки о проведении митингов и шествий в центре города подавались также на предстоящие выходные, 24 и 25 августа. Четыре заявки на 24 августа в мэрии отклонили, предложив организаторам перенести мероприятия в Марьино, в частности, из-за того, что на проспекте Сахарова пройдет митинг-концерт в честь Дня флага. Кроме этого в субботу в центре пройдут лишь несколько одиночных пикетов. 25 августа ЛПР получила согласование на митинг на проспекте Сахарова, но отказалась его проводить, поскольку городские власти отказали в согласовании шествия по бульварам.
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