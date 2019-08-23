Заброс в корзину

Профильный комитет гордумы по бюджету рассмотрел возможность выделения БК «Парма» еще 20 млн руб. Часть депутатов выступила против, напомнив о невысоких показателях клуба в предыдущем сезоне. По мнению мэрии, клуб выполняет взятые на себя обязательства. Руководство «Пармы» подчеркнуло, что деньги бюджета направляются на поддержку местных игроков для формирования кадрового резерва.



Депутаты комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам заслушали доклад о внесении изменений в бюджет, согласно которым предлагалось перераспределение средств на приобретение помещения для участкового пункта полиции, разработку проектно-сметной документации на строительство дорожных объектов, исполнение судебных решений и другое. Дискуссионным стал вопрос о выделении профессиональному баскетбольному клубу «Парма» 20 млн руб.

Депутат Александр Буторин назвал сумму «довольно значительной». «Насколько я помню, клуб не представил отчет об освоении предыдущей субсидии. Не совсем корректно, не отчитавшись за 60 млн руб., говорить о еще 20»,— пояснил депутат.

По словам замглавы администрации Перми Людмилы Гаджиевой, клуб отчитался за средства, полученные в 2018 году, а для отчета за 2019 год время еще не пришло. «Мы традиционно поддерживаем „Парму“, в 2018 году выделили 60 млн руб. Но летом изменилась ситуация в управлении клубом, появился новый тренерский состав, что должно существенно отразиться на качестве подготовки спортсменов. Также клуб принял решение серьезно увеличить фонд оплаты труда для пермских игроков, чтобы сохранить их в регионе. Кроме того, клуб поддерживает юношеский и молодежный состав»,— пояснила Людмила Гаджиева. Она подчеркнула, что ранее средства спонсоров направлялись на проведение домашних матчей, однако теперь они будут тратиться на зарплаты легионеров, а на матчи пойдут средства субсидии.

Депутат от ЛДПР Илья Лисняк напомнил, что в предыдущем сезоне БК «Парма» планировал выйти в плей-офф, но этого не произошло, и предложил оформить это достижение как целевой показатель при получении субсидии. По словам Людмилы Гаджиевой, у клуба было два целевых показателя (уровень посещаемости матчей и участие в городских мероприятиях), и они исполнены.

Депутат-коммунист Геннадий Сторожев назвал 60 млн, выделенных клубу в 2018 году, «выброшенными на ветер».

«Предпоследнее место в турнире — это позор для профессионального клуба. Если единственный инструмент повышения спортивного результата — увеличение финансирования, давайте направим клубу 140 млн, тогда, может, он седьмое место займет. Настоящие любители баскетбола не будут его меньше любить, если лига, в которой играет клуб, будет ниже. Средства на шоу для 7 тыс. человек лучше направить на Ледовый городок, куда ходит полгорода. А поддержка молодых спортсменов должна быть в рамках работы спортивных федераций, а не клуба»,— пояснил депутат.

«Администрация не может найти деньги на важные вещи, но дает их на зарплаты легионеров»,— добавил Илья Лисняк.

В поддержку выделения средств выступили Олег Афлатонов и Евгений Глезман. «Это единственный клуб, воспитывающий игроков, которыми интересуется сборная РФ»,— пояснил господин Афлатонов.

«Это вопрос доверия клубу. Городу нужно чем-то гордиться. Мы уже пережили уход Курентзиса»,— добавил господин Глезман

Гендиректор БК «Парма» Александр Башминов, присутствовавший на заседании комитета, пояснил, что на зарплаты легионеров средства субсидии не расходуются. «Эти деньги идут на развитие потенциала пермских игроков. Кубок России, в основном, выиграли наши, пермские игроки. Те, кого мы можем пригласить, спрашивают, в каких турнирах мы играем. Да, конкуренцию с топовыми клубами пока не выдерживаем: и по турнирам, в которых играем, и по бюджету. Мы, естественно, ставим задачу выходить в плей-офф, но говорить, что она должна быть выполнена априори, не так просто»,— пояснил господин Башминов. Он отметил важность шоу и трансляций игр, которые смотрят несколько миллионов человек.

«Мы избрали другую стратегию: заключили договоры с тремя спортшколами региона, чтобы застраховать школы и клубы от „кражи“ игроков, которые уезжают в топовые клубы. За них мы будем перечислять спортшколам деньги. Если этого не делать, то игроки разъедутся из Пермского края. Чтобы не потерять вообще всех и не остаться с молодежью школьного возраста, мы должны развиваться дальше. Спортивная карьера игроков заканчивается, и если ничего не делать, то останемся ни с чем».

«Мы растем и развиваемся, и, в первую очередь, за счет поддержки бюджетов и спонсоров. Если хотим, чтобы клуб развивался, и испытывать от этого положительные эмоции, придется расти по показателям, в том числе, и по бюджету»,— добавил Александр Башминов.

В итоге шесть членов комитета поддержали выделение субсидии, воздержались двое.

Юлия Сырова