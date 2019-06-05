Все деньги в одну корзину

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, бюджет БК «Парма» в этом сезоне вырастет на треть и составит примерно 280 млн руб. Дополнительное финансирование будет обеспечено за счет бюджета — край и мэрия Перми выделят по 20 млн руб. Предполагается, что новый бюджет поможет клубу с четвертого раза решить турнирную задачу — выйти в плей-офф лиги ВТБ. Депутаты гордумы не против дать дополнительных денег, поскольку «Парма» является драйвером развития массового баскетбола в Перми.

Бюджет БК «Парма» в сезоне 2019/20 года составил ориентировочно 280 млн руб., сообщил собеседник, знакомый с планами клуба. В прошлом сезоне бюджет клуба был 200 млн руб. Рост будет обеспечен в том числе госсубсидиями — по 20 млн руб. выделят бюджеты края и Перми.

Соответствующая поправка в краевой бюджет на 2019–2021 годы уже внесена на рассмотрение заксобрания — «в связи с выходом в числе лучших восьми команд в плей-офф Единой лиги ВТБ спортивного клуба „Парма“». Поправка была одобрена членами рабочей группы заксобрания в составе пакета других предложений. В думу Перми такая поправка пока не вносилась. Ожидается, что это произойдет к июньской «пленарке». В прошлом сезоне «Парма» получила из региональной казны 70 млн руб., из городской — 60 млн руб. Сейчас объем госпомощи составил 90 и 80 млн руб. соответственно. Рост — со 130 до 170 млн руб.

Из частных средств ожидается поступление 60 млн руб. от крупнейшего благотворителя клуба — пермского филиала «Т Плюс» (сумма помощи не меняется). Источник в энергетической отрасли Прикамья сообщил “Ъ-Прикамье”, что генкомпания уже подписалась на продолжение финансирования клуба. В филиале сведения не комментируют.

Оставшиеся 50 млн руб. до планки в 280 млн клуб намерен заработать сам: на билетах, рекламе, продаже «сувенирки».

В минспорте пояснили, что увеличение бюджета потребовалось в связи с планами клуба выйти в плей-офф в следующем игровом сезоне. На вопрос “Ъ-Прикамье”, если «Парма» не выполнит турнирную задачу в сезоне-2019/20, в минспорте сообщили: «В этом году команда выиграла кубок России. Считаем, что есть все шансы реализовать задачу по выходу в плей-офф». Кроме того, БК «Парма» в целях развития баскетбола создает третью детско-юношескую команду под своей эгидой. «В первую очередь это делается для формирования резерва команды из пермских игроков»,— пояснили в пресс-службе клуба.

Напомним, что «Парма» не может решить турнирную задачу по выходу в плей-офф единой лиги ВТБ уже третий сезон, с момента выхода из нее в 2016 году. Ближе всего команда была близка к попаданию в 2017/18 году, в дебютном и последнем для себя сезонах «Парма» финишировала на предпоследнем месте.

Фонд «Парма» был основан в 2012 году. Его учредители — два бывших игрока ПБК «Урал-Грейт» Вячеслав Шушаков и Андрей Шейко, а также бывший тренер клуба Владимир Полуянов и отец игрока команды «Парма» Вениамина Анисимова — Олег Анисимов. Гендиректором фонда является бывший игрок «Урал-Грейта» Александр Башминов, президентом — депутат гордумы Перми, экс-руководитель филиала «Т Плюс».

Отметим, что даже с бюджетом в 280 млн руб. «Парма» продолжит оставаться одним из самых «бедных» клубов лиги ВТБ. Бюджеты конкурентов «Пармы» по нижней части турнирной таблицы — «Нижнего Новгорода» и «Енисея» — в пределах 400 млн руб.

Председатель комитета по экономическому развитию гордумы Перми Арсен Болквадзе считает, что не стоит увязывать выделение госсредств только с турнирными задачами «Пармы». «На сегодняшний момент это самый посещаемый и популярный клуб в Перми. С его помощью баскетбол в Перми становится массовым и популярным, в него вовлекается все больше молодежи»,— пояснил господин Болквадзе. Другой собеседник в думе выразил “Ъ-Прикамье” мнение, что «никто в городе не будет сильно возражать против выделения клубу дополнительных денег».

Вячеслав Суханов