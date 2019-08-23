Рост промпроизводства видят только в Росстате

Независимые оценки статистики промпроизводства в июле, в которой обнаружился ускоренный рост добычи за счет увеличения выпуска по статье «услуги в области добычи полезных ископаемых» на 16,7% (см. “Ъ” от 16 августа), не позволяют достоверно указать причину происходящего. Хотя самым распространенным объяснением такого подскока является деятельность проекта «Ямал-СПГ», аналитики ЦМАКП отмечают, что оперативной статистики добычи в свободном доступе нет и оценить динамику в этих секторах представляется затруднительным. «Расчет индексов промпроизводства осуществляется непосредственно Росстатом в целом по сектору без подробного раскрытия методологии и источников данных для расчета»,— добавляют в центре.

Хотя в Минэкономики уже несколько месяцев объявляют, что промышленность стала одним из ключевых источников поддержки роста экономики, вопросов к качеству данных о промпроизводстве и его фактической динамике не становится меньше. После публикации статведомством июльских оценок динамики выпуска промышленности расчеты, сделанные ЦМАКП и ВШЭ на основе данных о выпуске товаров-представителей (в ЦМАКП, например, не учитывают отдельные «закрытые» позиции и товары, для которых характерны сильные пересмотры данных об объемах производства и шоки), очень сильно расходятся с данными Росстата — они не обнаруживают никакого роста (см. график). В силу таких отличий методологии расчеты по одному месяцу (июлю) сравнивать с данными Росстата напрямую нельзя — но у независимых аналитиков июльские темпы роста от официальных отличаются в худшую сторону кратно.

В частности, в июле аналитики ЦМАКП наблюдают возобновление сокращения объемов среднесуточной добычи нефти и ускорение роста добычи газа за счет возобновления роста в производстве сжиженного газа (плюс 5,6% в июле против плюс 1,5% в среднем за второй квартал). При этом фиксируется возобновление слабого роста выпуска пищевых продуктов и нефтепродуктов — после спада в мае-июне; восстановительный рост в целлюлозно-бумажном производстве после продолжительного спада; возобновление роста в химпроме после паузы во втором квартале и приостановка роста производства легковых автомобилей на фоне наметившегося роста выпуска грузовых автомобилей.

Алексей Шаповалов