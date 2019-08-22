«Роснефть» договорилась о разработке газовых месторождений в Мозамбике

«Роснефть» подписала меморандум о разработке шельфовых газовых месторождений с госкомпанией Мозамбика Empresa Nacional Hidrocarbonetos De Mocambique (ENH) и меморандум о сотрудничестве с Национальным институтом нефти Мозамбика (INP, Instituto Nacional de Petroleo), сообщает «Интерфакс».

Кроме того в рамках визита президента Мозамбика Филипе Ньюси в Россию глава Роснедр Евгений Киселев подписал с министром энергетики Мозамбика Эрнешту Максом Тонелой меморандум о сотрудничестве в области геологии и недропользования.

В конце 2015 года консорциум «Роснефти» и американской ExxonMobil выиграл в Мозамбике право на разработку трех блоков на шельфе, в каждом из них российской компании принадлежит 20%. Позже состав акционеров проекта изменился за счет американской компании. В настоящее время в проекте участвуют пять компаний: ExxonMobil (40%, оператор), мозамбикская ENH (20%), «Роснефть» (20%), Qatar Petroleum (10%) и Eni (10%).

Ранее сообщалось, что российская компания расширяет свое присутствие в Африке. В частности «Роснефть» может получить блок под СПГ в Экваториальной Гвинее.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «"Роснефть" углубляется в Африку».