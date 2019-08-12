Зерно набирает темп

Во втором месяце нового сезона темпы экспорта пшеницы из России начали расти. По итогам первой недели августа поставки выросли на 18%, до 1,3 млн тонн, а за весь месяц могут достигнуть 3,8–4,2 млн тонн. Но бизнес экспортерам осложняют низкие цены пшеницы на мировых рынках из-за роста конкуренции и высокая стоимость зерна у аграриев.

Как сообщил «Совэкон» со ссылкой на таможенные данные, за неделю, окончившуюся 8 августа, экспорт пшеницы из РФ вырос на 18%, до 1,3 млн тонн, к предыдущей неделе. По итогам августа отгрузки могут быть на уровне 3,8 млн тонн, что примерно на 30% выше, чем в июле, подсчитал директор «Совэкона» Андрей Сизов. Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ожидает экспорта российской пшеницы в августе на уровне 4,1 млн тонн против 3,6 млн тонн месяцем ранее. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что фактически поставки в июле достигли 4,2 млн тонн пшеницы: многие сделки, совершенные в этом месяце, таможня посчитала только на первой неделе августа. По его мнению, августовский экспорт пшеницы также будет на уровне 4,2 млн тонн.

Как отмечает Андрей Сизов, в августе—октябре экспорт зерна традиционно идет наиболее высокими темпами в сезоне. Но, несмотря на некоторое улучшение динамики в августе относительно июля, торговля и экономика у экспортеров пока не складываются, указывает он. По словам эксперта, находить покупателей на российскую пшеницу по текущим котировкам сложно, а аграрии притормозили продажи и ждут более высоких цен из-за ухудшения видов на новый урожай.

По данным «Совэкона», средние цены на российскую пшеницу с 12,5-процентным протеином (FOB) на неделе опустились на $1, до $194 за тонну. Для сравнения: средняя стоимость французской пшеницы снизилась на 1,3%, до $191,5 за тонну, сообщили аналитики. Относительно низкие цены держатся из-за ситуации на мировом рынке, говорит Дмитрий Рылько, Россия остается крупнейшим продавцом пшеницы, но в этом году хороший урожай в Западной Европе и на Украине, что повышает конкуренцию. Многие экспортеры российской пшеницы, чтобы выполнить контракты, вынуждены торговать в минус, указывает он. Спрос на зерно со стороны трейдеров высокий, отмечает «Совэкон». По данным аналитиков, средние цены на пшеницу с 12,5-процентным протеином в портах на неделе выросли с 10,7–11,3 тыс. до 11–11,5 тыс. руб. за тонну. Пшеница третьего класса в европейской части РФ торговалась по 10,4 тыс. руб., четвертого — по 9,9 тыс. руб. за тонну. По словам Андрея Сизова, дополнительную поддержку внутренним ценам на зерно оказали и потребители, которые начали активно пополнять запасы в этом сезоне немного раньше, чем обычно.

В пятницу Россельхознадзор сообщил, что Россия получила право на экспорт пшеницы в Саудовскую Аравию. По оценкам «Совэкона», в год страна импортирует 3–4 млн тонн этого зерна. Для российского экспорта пшеницы это очень хорошая новость, отмечает Дмитрий Рылько. По его мнению, РФ сможет занять лидирующие позиции на новом рынке, но вряд ли в текущем сезоне. Пшеницы «саудовского качества» в России ограниченные объемы, а за рынок могут побороться и экспортеры с Украины, из Румынии, Германии, Польши, а также стран Балтии, которые традиционно поставляют основные объемы пшеницы в страну, рассуждает эксперт. Игорь Павенский надеется, что допуск российской пшеницы в Саудовскую Аравию может поддержать темпы экспорта и цены. Но котировки в любом случае будут ниже, чем в прошлом сезоне. Если в 2018 году стоимость российской пшеницы в это время доходила до $235 за тонну, то этой осенью она вряд ли превысит и $200 за тонну, прогнозирует господин Павенский. В целом, говорит Андрей Сизов, можно констатировать, что и экспорт пшеницы в этом сезоне окажется ниже, чем в предыдущем. «Совэкон» оценивает поставки на уровне 31,4 млн тонн против 35,3 млн тонн годом ранее.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин