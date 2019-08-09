За водкой потянулась еда

Владелец некогда четвертого производителя водки в РФ ГК «Кристалл-Лефортово» Павел Сметана может лишиться и своего аграрного бизнеса — производителя свинины «Глобал Эко». Холдингу грозит банкротство из-за корпоративного конфликта, где по разным сторонам могут оказаться Сбербанк и ВТБ.

О ситуации вокруг агрохолдинга «Глобал Эко» стало известно из заявления его бенефициара Павла Сметаны в региональное УМВД. Копия документа есть у “Ъ”. Факт подачи заявления подтвердил господин Сметана. По собственным данным, «Глобал Эко» управляет 19 тыс. га земель в Курской области и Мордовии, также включает комплексы мощностью до 45 тыс. тонн свинины и предприятие по переработке мяса до 40 тыс. тонн продукции в год. Павел Сметана владеет 85,07% головной структуры ООО «Глобал Эко» через ООО «ДП Холдинг». Остальное — у финской Global NG Oy. В августе 2018 года в «ДП Холдинге» была введена процедура наблюдения по заявлению ВТБ, а в феврале 2019 года открыто конкурсное производство. Долг компании перед банком — около 1 млрд руб., следует из судебных документов. Крупнейший кредитор «ДП Холдинга» — занимающееся капиталовложениями АО «Аксис Инвестиции» из Санкт-Петербурга (4 млрд руб.).

Павел Сметана известен как владелец группы «Кристалл-Лефортово», которая некогда была четвертым производителем водки в России (марки «Старая Москва», «Зимняя дорога», «Праздничная» и пр.). Но объединение продаж в 2017 году со «Статус-групп» (бренды «Добрый медведь», «Калина красная»), бенефициаром которой считался экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян, привело к краху бизнеса. «Кристалл-Лефортово» остановила заводы, а компании группы вошли в процедуры банкротства.

Как говорится в заявлении господина Сметаны, с марта 2019 года конкурсный управляющий «ДП Холдинга» Александр Масякин в составе группы лиц ведет целенаправленные действия по обесцениванию активов «Глобал Эко» «с целью получения контроля» над активами холдинга. С апреля по июль 2019 года Александр Масякин без какой-либо публичной позиции в адрес руководителей и сотрудников «Глобал Эко» сменил исполнительный орган компании, зарегистрировав управление за ООО «Митром», продолжает Павел Сметана. До 4 июля бизнесмен сам был гендиректором «Глобал Эко». «Митром» контролирует и возглавляет Геннадий Никульшин.

На этом фоне подавляющая часть кредиторов «Глобал Эко» предъявила требования к погашению, что привело к кризису ликвидности, с 8 июля холдинг работает на грани остановки операционной деятельности, пишет господин Сметана. Как отмечает он, в ответ на это основной кредитор Сбербанк решил обратиться с заявлением о банкротстве структур холдинга. Но «преступная группа» сфальсифицировала задолженность компаний «Глобал Эко» перед физлицами, которые потребовали банкротства предприятий, чтобы затянуть вступление в дело Сбербанка, следует из заявления Павла Сметаны. Он просит провести проверку и привлечь к ответственности Александра Масякина, его помощника Ивана Сбитнева и Геннадия Никульшина по нескольким статьям УК РФ, включая «Мошенничество». В УМВД не ответили на вопросы “Ъ”.

Представитель конкурсного управляющего «ДП Холдинга» Татьяна Лавренова заверяет, что тот действует в соответствии с законом о банкротстве в интересах всех кредиторов. Отстранение Павла Сметаны было необходимо для сохранения активов «Глобал Эко» в конкурсной массе, до этого в ходе аудита были выявлены факты фальсификации документов, говорит она. Обвинение в намеренном затягивании банкротства госпожа Лавренова считает абсурдным: «Конкурсный управляющий заинтересован в том, чтобы в максимально сжатые сроки завершить процесс».

Сбербанк сегодня добивается наложения обеспечительных мер в рамках банкротства структур «Глобал Эко». Как говорится в материалах суда, Сбербанк считает, что смена гендиректора «Глобал Эко» привела к неоднократным попыткам вмешательства в деятельность дочерних организаций, незаконному блокированию счетов и ухудшению положения компаний. Адвокат Forward Legal Данил Бухарин не исключает, что речь может идти о конфликте кредиторов «ДП Холдинга» и Сбербанка и сторонам придется доказывать свои позиции в суде. ВТБ и владелец «Аксис Инвестиций» Алексей Тот это не комментируют. В Сбербанке сообщили, что действуют в рамках защиты своих интересов.

Анатолий Костырев