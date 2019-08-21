«Это история для учебника»

На российском рынке акций в среду наблюдался рост — 1,2% прибавил РТС, на 0,1% вырос индекс Московской биржи. День можно было назвать спокойным, в лидерах были акции «Роснефти», которые к закрытию торгов подорожали почти на 1%. Связано это было с выходом отчетности компании за второй квартал. Компания по основным показателям превысила все ожидания экспертов. Эти показатели экономический обозреватель "Ъ FM" Олег Богданов обсудил с директором Института глобализации Михаилом Делягиным.

— Отчетность «Роснефти» вроде бы выглядит замечательно, все параметры лучше максимальных ожиданий экспертов. Но на что стоит, с вашей точки зрения, обратить внимание? Где, может быть, «Роснефть» недобрала прибыли и за счет чего?

— Я вообще-то специалист по проблемам. Но когда я смотрю на данные «Роснефти», то у меня возникает ощущение, что здесь нужно быть специалистом по написанию учебников. Потому что это как из учебника — то, как должно быть. Финансовые показатели замечательные, прекрасные, причем выручка выросла в общем на 11%, но в основном, на две трети этого роста, — за счет роста объемов, за счет освоения рынка. То есть доля доходов за счет роста цен составила только 4,8% увеличения выручки. Финансовые показатели сказочно красивы. Долг снизился на 14%, на 800 млрд руб., причем краткосрочный долг снизился на четверть, сейчас издержки снижаются. То есть снижаются издержки, и удельные затраты на добычу не только минимальные вообще среди всех — и в мире, и у нас, но они еще и постоянно неуклонно снижаются. То есть я еще помню, что было $3,3 за баррель нефтяного эквивалента, сейчас $3,1 за баррель нефтяного эквивалента.

Все это свидетельствует о постоянной работе по повышению качества организации бизнеса и по технологическому прогрессу. Инвестиции там немного сократились, но это понятно, потому что задачи оптимизации стоят перед всеми. Там чистая прибыль выросла в 1,6 раза во втором квартале. Просто вдумайтесь в это: следующий в мире — это Exxon Mobil, у которого прибыль выросла на треть, а, скажем, у Shell вообще она вдвое упала. Свободный денежный поток за семь лет с четвертью (это доход за вычетом капзатрат) позитивный, доходность этого свободного денежного потока почти четверть — 24%, больше, чем у большинства серьезных компаний. То есть картина вообще сказочная.

— Инвесторы это оценили, бумаги в моменте на 1,5% росли.

— Инвесторы оценили, я уже года полтора локти кусаю по этому поводу.

— Все было бы неплохо, если бы в компании не заявили, что недобрали прибыли из-за этих проблем с трубопроводом «Дружба», не на полную мощность работал нефтеперерабатывающий завод в Германии

— Так там целый букет. Во-первых, этот нефтеперерабатывающий завод, где у «Роснефти» есть доля, действительно работает не на полную мощность. Во-вторых, пришлось закупать чужую нефть в авральном режиме, то есть понятно, что это дополнительные издержки. Кроме того, восемь танкеров с «грязной» нефтью не просто болтаются, простаивают. Ведь нефть вы же добыли и сразу продали, а сейчас непонятно, куда приткнуть восемь танкеров. Они сами по себе простаивают. И самое главное, что добыча с 1 мая по середину июля, то есть это недобор 1,7 млн тонн.

— Это соглашение «ОПЕК плюс», я так понимаю, действует?

— Нет, это не «ОПЕК плюс», это замечательное качество работы «Транснефти». Причем я просто не понимаю, как это вообще теоретически могло случиться. Я понимаю одно: эти разговоры про маленькую фирму в Самарской области, которую отдали под суд чуть не в полном составе, — это в чистом виде «стрелочники», люди, может быть, и виновные, но явно не в этом. Потому что там объем — 5 млн тонн загрязненной нефти, по данным Белоруссии. То есть в двух ветках нефтепровода — а это 3,8 тыс. км в длину — этой крошечной нефтяной компании нужно было бы пять лет, чтобы осуществить такое загрязнение. При этом «Транснефть» контролирует все пункты приемки, в каждом из которых сидят представители «Транснефти», которые непосредственно осуществляют приемку так же, как, например, в каждом банке сидит комиссар Банка России.

Самое главное — на пути этого загрязнения, если оно действительно произошло в Самарской области, есть 15 точек контроля качества, причем он осуществляется в «Транснефти» автоматически. Это советское наследство — принцип, что если вдруг качество нефти падает, то трубопровод перекрывается автоматически. Вопрос, кто отключал автоматику? Я просто с момента сообщения об этой аварии жду сообщений следствия, кто перекрывал автоматику, по чьей команде это произошло.

— Давайте все-таки о глобальных проблемах, о глобальных тенденциях. Понятно, что «Роснефть» несколько сжата, я имею в виду ограничена в добыче и экспансии, с точки зрения договора «ОПЕК плюс». Как компания планирует дальше развиваться?

— Насколько я понимаю, стратегия остается прежней. Стратегия «Роснефть 2022», которая обеспечила рост капитализации компании более чем 1,4 раза, сохраняется. Есть огромные инвестиционные программы, причем, опять-таки, как из учебника, — есть огромные высокотехнологичные работы, есть геологоразведка. Ресурсы увеличиваются. Осуществляется то, что они называют «синергетическим подходом», когда выстраиваются в глобальном масштабе, в масштабе всего мира технологические цепочки, когда венесуэльскую нефть, условно, перерабатывают на нефтеперерабатывающем заводе в Индии, чтобы захватить этот самый растущий рынок нефтепродуктов в мире и, естественно, получить свою долю. Речь идет о внутреннем рынке Индии. И вот этот глобальный взгляд показывает очень большую эффективность, то есть это история для учебника.

— Акционерам следует ждать дальнейшего роста капитализации компании? Цена на акцию при такой макроэкономике внутри компании неизбежно будет расти?

— Если бы у нас было видео, я показал бы сейчас свои искусанные локти, они у меня реально искусаны.