Почти 5 тысяч человек выступили против строительства химзавода в Альметьевске

Свыше 4,7 тыс. человек подписали петицию против строительства химического завода в Альметьевске. Она опубликована на портале change.org и адресована президенту России Владимиру Путину, президенту Татарстана Рустаму Минниханову и главе Альметьевского района Тимуру Нагуманову.

Речь идет о нефтегазохимическом комплексе на площадке Миннибаевскогогазоперерабатывающего завода. Создание завода инициировала «Татнефть». Он появится в 2021 году. В завод планируют вложить свыше 70 млрд руб. На предприятии будут производить малеиновый ангидрид, полипропилен и углеволокно.

По словам автора петиции, обычно «подобные заводы строятся не ближе 100 км от городов, а новое химическое производство в Альметьевске будет фактически размещено в черте города, в непосредственной близости от поселка Нижняя Мактама, где выделяются участки для многодетных семей. При выбросе в атмосферу ангидрид оказывает разъедающее действие на глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание его паров может вызвать аллергические реакции».

Автор заявляет, что жители города выступают против инвестиций в регион ценой испорченной экологии целого города, против роста показатели онкологических и легочных заболеваний и против того, чтобы город стал полигоном, где компании размещают свои экологически опасные производства.

При этом руководство «Татнефти» ранее заявляло, что новый завод не навредит экологической обстановке города. В выхлопной трубе комплекса будут установлены два датчика слежения за показателями. Они остановят производство в случае опасности.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» вынесет на обсуждение экологичность будущего газонефтехимического комплекса.

"Ъ-Казань"