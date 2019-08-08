«Татнефть» вынесет на обсуждение экологичность будущего газонефтехимического комплекса

«Татнефть» приступает к оценке воздействия на окружающую среду будущей установки по производству малеинового ангидрида – первого объекта планируемого газонефтехимического комплекса. Его компания рассчитывать начать строить в 2020 году в промзоне Миннибаевского газоперерабатывающего завода в поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Татарстана.

Как говорится в сообщении нефтяной компании, оценка продлится до конца ноября, затем ее результаты будут вынесены на общественные слушания «в установленном порядке».

Как писал «Ъ-Казань», жители Нижней Мактамы при поддержке членов КПРФ выступают против строительства нефтегазохимического комплекса.

По данным «Интерфакса», установку по производству малеинового ангидрида мощностью 50 тыс. тонн в год «Татнефть» планирует построить в 2021 году по технологии итальянской инжиниринговой компании Conser, которая исключает выбросы в атмосферу и воду. Инвестор отмечает, что сырьем для производства будет попутный газ, из которого будут выделять нормальный бутан. Из последнего путем окисления будут получать малеиновый ангидрид. «Окислить - значит провести реакцию взаимодействия с кислородом. Никакие отравляющие вещества в этой реакции не применяются, тем более ядовитые и опасные химикаты»,- заверяет «Татнефть».

Стоимость строительства первого этапа газонефтехимического комплекса «Татнефти» оценивается в 70,6 млрд руб. Предполагается, что по его итогам комплекс будет ежегодно производить 317 тыс. тонн продукции: малеиновый ангидрид, полипропилен, акрилонитрил и углеволокно.

"Ъ-Казань"