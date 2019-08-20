Турция применила высокосочинское оружие

ВВС Сирии атаковали турецкий вооруженный конвой после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам в Хан-Шейхуне — одном из ключевых населенных пунктов в зоне деэскалации Идлиб. Накануне сирийские войска заняли позиции на подступах к городу, но их противник получил неожиданное подкрепление. Анкара отрицает обвинения Дамаска, в свою очередь характеризуя атаку на конвой как нарушение российско-турецких договоренностей по Идлибу.

19 августа ВВС Сирии нанесли удар по турецкой военной колонне, которая следовала на юг зоны деэскалации Идлиб. Анкара утверждает: отправка конвоя в сторону турецкого наблюдательного пункта №9 в зоне деэскалации Идлиб «для обеспечения безопасности, сохранения путей снабжения и предотвращения гибели мирных жителей» была согласована с Россией.

По версии турецкой стороны, в результате атаки погибли трое сирийских мирных граждан и еще 12 получили ранения.

Первоначально катарский телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на свои источники на месте событий утверждал, что погибшие — члены группировки вооруженной оппозиции, которые сопровождали конвой. Затем текст на сайте телеканала был заменен на официальную турецкую версию. По данным «Аль-Джазиры», колонна состояла из примерно сорока транспортных средств, включая танки, и десятков военных. Атака произошла в момент, когда колонна продвигалась с севера на юг зоны деэскалации Идлиб — от города Маарет-Нааман в Хан-Шейхун. Населенные пункты расположены на расстоянии 25 км друг от друга, на стратегической трассе М5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Наблюдательный пункт №9 расположен менее чем в 9 км южнее от Хан-Шейхуна по той же трассе.

«Турция ожидает от российской стороны принятия мер для предотвращения повторения подобных ситуаций в будущем»,— говорится в сообщении турецкого Минобороны, которое цитирует агентство Anadolu. В ведомстве подчеркнули, что нападение на колонну противоречит «договоренностям и духу сотрудничества с Россией». Речь идет о заключенном Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года соглашении о стабилизации ситуации в Идлибе. Тогда была оговорена работа турецких наблюдательных пунктов и совместный мониторинг ситуации.

Россия обещала сохранить статус-кво в зоне деэскалации на определенных условиях, однако большинство из них не были выполнены.

В Москве подчеркивают, что с сентября расклад сил в Идлибе изменился и большую часть территории взяла под контроль террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, бывшая «Джебхат ан-Нусра» — обе запрещены в РФ).

Напомним, после того, как объявленный в начале августа Дамаском в одностороннем порядке «режим тишины» в Идлибе был сорван, сирийская армия при поддержке союзников начала наступление вглубь зоны деэскалации Идлиб. В ночь на понедельник проправительственные силы вышли на окраины Хан-Шейхуна, который называют оплотом ХТШ. По версии Дамаска, турецкая колонна шла на помощь «террористам в Хан-Шейхуне». Сирийское официальное агентство SANA со ссылкой на источник в МИДе страны подчеркнуло, что «действия Турции вновь свидетельствуют о продолжающейся неограниченной поддержке, оказываемой турецким режимом террористическим группировкам». В Дамаске рассматривают направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами как «посягательство на свой национальный суверенитет».

Со своей стороны, сирийская вооруженная оппозиция не скрывает, что турецкий конвой шел ей на помощь, но был вынужден остановиться на подступах к северу от Хан-Шейхуна, в том числе из-за действий «пророссийских сил». До сих пор Турция не предпринимала никаких действий, чтобы остановить продвижение сирийской армии вглубь Идлиба, хотя и сосредотачивала свои силы в районе сирийской границы. Однако в минувшие выходные отряды Сирийской национальной армии (СНА, оппозиционная структура, членов которой обучает Турция) неожиданно пришли на помощь вооруженным отрядам умеренной оппозиции в Идлибе, объединенным во Фронт национального освобождения. «Мы направили в понедельник третью партию тяжелого вооружения и элитные силы коммандос. Наши лагеря находятся на линии фронта»,— заявил оппозиционному изданию Syria Call начальник штаба одного из подразделений СНА. По его словам, операция по переброске сил шла фактически всю последнюю неделю. Силы СНА сосредоточились вокруг Хан-Шейхуна. В арабских СМИ появились сообщения, что Турция может создать в этом районе свою базу, чтобы не допустить взятия города сирийскими войсками.

Опрошенные “Ъ” эксперты выражают удивление в связи с тем, что Анкара так долго не реагировала на военную операцию в Идлибе.

«Создавалось впечатление, что Москва и Анкара договорились. Но переброс сил СНА в Идлиб свидетельствует об обратном»,— сказал эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Он обратил внимание на то, что с 2016 года и до мая этого года СНА не участвовала в боях с проправительственными силами.

Как пояснил “Ъ” научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) в Анкаре Ойтун Орхан, главная цель турецких войск в Хан-Шейхуне — предотвратить окружение турецких наблюдательных пунктов сирийской армией. «Турки пытаются убедить российских военных повлиять на Дамаск, чтобы они остановили атаку,— сказал он.— И если это не получится, Турция может заявить о нарушении сочинских договоренностей, которое произошло по вине Москвы». В то же время эксперт подчеркнул, что у России тоже есть причина быть недовольной Турцией, так как Анкара не смогла вывести из Идлиба отряды ХТШ.

К вечеру понедельника в Москве не стали напрямую реагировать на обвинения Анкары в нарушении сочинских соглашений, подчеркнув лишь, что полностью поддерживают действия сирийской армии. «Были и неоднократно предпринимались попытки атак нашей военно-воздушной базы на Хмеймиме как раз из идлибской зоны»,— заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Париже перед началом переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. И добавил: «Поэтому мы поддерживаем усилия сирийской армии по проведению локальных операций по купированию этих террористических угроз».

Марианна Беленькая, Кирилл Кривошеев