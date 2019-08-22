«Черкизово» скупает яйцо

Группа «Черкизово» семьи Михайловых продолжает скупать белгородские активы. Компания намерена приобрести у «Приосколья» Геннадия Бобрицкого 100% ЗАО «Ровеньский бройлер», производящее 70 млн инкубационных яиц в год. За счет этого «Черкизово» планирует полностью закрыть собственный дефицит в инкубационном яйце, образовавшийся после покупки курских и алтайских активов. Господин Бобрицкий говорит об интересе «Черкизова» и к другим активам «Приосколья». Эксперты считают, что сумма сделки может превысить 1 млрд руб.



Структура агрохолдинга «Черкизово» ООО «Агропромышленный комплекс "Михайловский"» подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о приобретении голосующих акций белгородского ЗАО «Ровеньский бройлер». В «Черкизове» рассказали “Ъ-Черноземье”, что группа «достигла договоренности о приобретении 100% акций» компании, входящей в «Приосколье».

«Ровеньский бройлер» производит около 70 млн инкубационных яиц в год на шести площадках ремонтного молодняка и родительского стада в Белгородской области. Покупка «Ровеньского бройлера» станет частью стратегии «Черкизова» по увеличению производства собственного инкубационного яйца, сказали „Ъ“ в группе: «С учетом загрузки присоединившихся к группе курских и алтайских активов потребность в инкубационном яйце на 2020 год составляет около 430 млн яиц. Собственное производство группы на настоящий момент, с учетом последних приобретенных бройлерных площадок, — около 360-380 млн яиц в год. Приобретение компании "Ровеньский бройлер" позволит "Черкизову" замкнуть круг вертикальной интеграции и выйти на стопроцентное самообеспечение инкубационным яйцом, взяв под контроль все показатели по качеству и ветеринарии».

Для «Черкизова» «Ровеньский бройлер» станет третьим приобретением в Белгородской области: до этого компания уже покупала в регионе мощности по производству яйца и полуфабрикатов — в частности, площадки «Краснояружского бройлера» (80 млн инкубационных яиц в год) у «Приосколья». «Краснояружский бройлер», схожий по мощности с «Ровеньским бройлером», обошелся «Черкизову» в 1,8 млрд руб.

Геннадий Бобрицкий вчера сказал “Ъ-Черноземье”, что договоренность о продаже «Ровеньского бройлера» достигнута. По его словам, у «Черкизова», так же как и у иных инвесторов, есть интерес и к другим мощностям «Приосколья», но до стадии переговоров по конкретным объектам этот интерес пока не дошел. Сумму сделки господин Бобрицкий предпочел не раскрывать; не стали делать этого и в «Черкизове».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Ровеньский бройлер» зарегистрировано в Белгородской области в августе 2007 года. Уставный капитал — 303 млн руб. По итогам 2018 года выручка составила 1,05 млрд руб., чистая прибыль — 267,3 млн руб. Чистые активы оцениваются в 856,9 млн руб. Годом ранее выручка и прибыль компании составляли соответственно 1,11 млрд и 385,2 млн руб. Директор — Алексей Тулинов. В равных долях компания принадлежит основному владельцу «Приосколья» Геннадию Бобрицкому и гендиректору АО «Приосколье» Александру Кладову. Основное управляющее юрлицо группы — ООО «УК "Приосколье"» на 75% принадлежит господину Бобрицкому, еще 15% — у бывшего председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Соловьева, 10% — у Натальи Соловьевой. Долгосрочные обязательства компании не раскрываются, краткосрочная кредиторская задолженность составляет 38,8 млн руб. Ранее имущество «Ровеньского бройлера» находилось в залоге у Сбербанка, однако последний договор был прекращен в мае 2019 года.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский отмечает, что группа «Черкизово», не ставшая покупать «Приосколье» целиком, а приобретающая нужные активы отдельно, поступает разумно: «Покупка целого холдинга могла бы стать неоправданно дорогой и сильно пошатнула бы финансовую устойчивость группы». По его оценке, «Ровеньский бройлер» с мощностью до 70 млн яиц в год может стоить около 600 млн руб. Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин считает, что сумма сделки может даже превысить 1 млрд руб., но задача «Черкизова» по самообеспечению инкубационным яйцом оправдывает такие вложения.

Олег Мухин, Александр Прытков